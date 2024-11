Dominique. Une équipe de l’OPS en mission médicale à double objectif sur l’île

Dominica News Online – Mardi 12 novembre 2024 à 13h17

Le ministère de la Santé, du Bien-être et des Services sociaux, en collaboration avec l’Hôpital de l’Amitié entre la Dominique et la Chine (DCFH), a accueilli des délégués de l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) venus évaluer le système d’air médical de l’hôpital. L’air médical est utilisé pour les ventilateurs, les incubateurs et l’anesthésie, entre autres. Il est essentiel pour la sécurité des soins aux patients, l’efficacité des services, et la conformité aux normes de santé. Cette évaluation de trois jours vise à analyser en profondeur les besoins techniques et logistiques du DCFH et à planifier les futurs achats d’équipements nécessaires pour renforcer le système d’air médical de l’hôpital.

Selon une déclaration du ministère de la Santé, la délégation de l’OPS procédera également à une évaluation du Service national de transfusion sanguine de la Dominique pour en évaluer la capacité et la durabilité en matière de qualité et de sécurité de l’approvisionnement en sang dans le pays. Dans ce cadre, l’équipe mènera des séances de travail technique avec le Laboratoire médical national, la Banque de sang, le Centre de dons, ainsi que d’autres parties prenantes pour recueillir et analyser les données servant à surveiller les indicateurs du système sanguin, rapportés chaque année à l’OPS. Ils visiteront également le Laboratoire médical national, la Banque de sang et le Centre de dons pour évaluer la situation actuelle. Le système de la banque de sang sera évalué selon la norme AABB ou la norme OPS pour les banques de sang dans les Caraïbes. Par ailleurs, des recommandations techniques seront fournies en fonction des observations et des données recueillies via l’outil d’évaluation.

Une formation et un renforcement des capacités seront proposés pour l’accès universel à des transfusions sanguines et des produits sanguins sûrs, et un plan d’amélioration sera présenté aux bureaux locaux et régionaux de l’OPS en fonction des résultats de l’évaluation.

Nancy Francis, directrice générale du DCFH, a déclaré : « Il est attendu que les connaissances, compétences et capacités de nos équipes de professionnels médicaux et de soutien médical soient renforcées grâce aux sessions de formation prévues, aux partages de connaissances, et aux échanges avec nos experts invités dans les domaines de l’air médical et de la sécurité transfusionnelle. »

Elle a conclu en remerciant l’OPS et le ministère de la Santé pour ces « missions médicales opportunes ».

J’aime ça : J’aime chargement…