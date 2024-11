Dominique: Voyage insulaire – Le chemin du retour : naviguer à travers la migration, les luttes sociales et le retour aux sources

IOM Dominica

Sheldon Alfred

La migration est un phénomène complexe qui a façonné les sociétés pendant des siècles. C’est un voyage marqué par des défis, des triomphes et l’esprit humain persistant. Pour beaucoup, comme Sheldon Alfred, consultant en acoustique architecturale et musicien, la décision de migrer est souvent motivée par le désir d’élargir ses horizons, d’acquérir des connaissances et de vivre des expériences qui ne sont pas disponibles dans leur pays d’origine. Cependant, le chemin est rarement simple et implique souvent de faire face à des luttes sociales qui façonnent l’identité et les décisions futures.

L’histoire de Sheldon Alfred commence à la Dominique, où sa curiosité pour l’architecture et la manière dont les bâtiments sont conçus l’a conduit à suivre un cours de technologie de la construction au lycée. Sentant qu’il avait épuisé les opportunités éducatives disponibles à la Dominique, Sheldon a déménagé aux États-Unis pour poursuivre ses études en architecture à l’Université Morgan State à Baltimore, puis à l’Université Harvard.

À Harvard, Sheldon a rencontré un tournant qui allait changer le cours de sa carrière. Un conférencier invité lui a fait découvrir l’acoustique architecturale, un domaine qui allie ses passions pour l’architecture et la musique. Ce « moment d’illumination » a ouvert une nouvelle direction pour Sheldon, mais l’a également placé dans un domaine de niche largement méconnu, même au sein de la communauté architecturale.

Comme beaucoup de migrants, Sheldon a fait face à des défis sociaux en s’installant aux États-Unis. En tant qu’homme noir caribéen, il a dû naviguer dans les complexités de l’identité raciale dans un pays avec une histoire profondément ancrée de racisme. Sheldon se souvient de moments où il se sentait déplacé, en particulier dans des espaces majoritairement blancs où sa présence était souvent accueillie avec surprise ou scepticisme. Ces expériences ont été amplifiées par les micro-agressions subtiles et parfois évidentes, qui sont une réalité commune pour de nombreuses personnes noires en Amérique.

Un incident en particulier illustre la nature précaire d’être un homme noir en Amérique. Alors qu’il était avec des amis, tous des hommes noirs caribéens, une femme caucasienne ivre est entrée par erreur dans leur véhicule. Un policier, qui était également noir, est rapidement intervenu et les a avertis de la manière dont la situation pourrait être perçue. « Il ne savait même pas ce qui s’était passé », se souvient Sheldon. « Il a juste dit : ‘Allez, les gars’, comme pour dire, ‘Vous devriez savoir mieux.’ »

Ces moments de prudence et de vigilance excessive soulignent la surveillance sociale plus large à laquelle les personnes noires font souvent face aux États-Unis, où même des situations innocentes peuvent être mal interprétées, entraînant des conséquences graves.

Malgré les opportunités et les expériences à l’étranger, Sheldon a finalement décidé de retourner à la Dominique. Cette décision a suscité des réactions mitigées. Ses amis étaient solidaires, mais d’autres se sont demandé pourquoi il quitterait un endroit comme les États-Unis, où sa formation pourrait lui offrir de meilleures perspectives financières.

Pour Sheldon, la décision de revenir allait au-delà des simples perspectives de carrière. « J’ai beaucoup de racines, des racines financières, musicales, domestiques, biologiques », explique-t-il. Revenir à la Dominique était une manière d’honorer ces liens et de poser les bases d’une croissance future, tant pour lui que pour sa communauté.

À la Dominique, Sheldon travaille à sensibiliser les gens à la valeur de l’acoustique architecturale, un domaine encore relativement méconnu dans la région. Il espère faire la différence en aidant les constructeurs et les concepteurs locaux à comprendre comment l’acoustique peut influencer le confort et le bien-être humain.

Le parcours de Sheldon met en lumière un thème commun parmi de nombreux migrants qui retournent dans leur pays d’origine : le désir de redonner. Ayant acquis des connaissances et des expériences précieuses à l’étranger, Sheldon ressent un sens de responsabilité envers le développement de son pays natal. « Je consulte des entreprises aux États-Unis, mais ma mission de développement professionnel est de permettre aux gens d’Amérique latine et des Caraïbes de découvrir le domaine de l’acoustique et de l’apprécier dans la conception », dit-il.

Retourner chez lui permet également à Sheldon de renouer avec ses racines et de continuer à poursuivre ses passions. En tant que membre d’un groupe local, il trouve un épanouissement dans la création de musique et le partage avec sa communauté. « Nous sommes de jeunes hommes, et nous n’avons pas encore atteint notre plein potentiel », dit-il, soulignant l’importance d’être présent et actif dans son pays d’origine.

L’histoire de Sheldon Alfred témoigne des complexités de la migration, des luttes sociales qui accompagnent l’adaptation à de nouveaux environnements et du profond désir de redonner à son pays natal. Elle souligne l’importance de l’éducation, de la résilience et de la poursuite des passions, même face à des défis. Pour de nombreux migrants comme Sheldon, le voyage ne consiste pas seulement à quitter son foyer, mais aussi à trouver un moyen de revenir et d’avoir un impact significatif dans le lieu qui les a façonnés.

J’aime ça : J’aime chargement…