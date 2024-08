emima Mills, PDG d’Ace Academix, lance officiellement son premier manuel scolaire

J

La directrice générale d’Ace Academix, Jemima Mills, s’apprête à lancer officiellement son premier livre, The ‘Grade 6 National Assessment Practice Test Workbook’. Conçu pour donner aux élèves de 6e année de la Dominique un avantage certain lors de l’examen d’évaluation nationale, ce guide complet est maintenant disponible en précommande et sera officiellement lancé le 15 septembre 2024.

La sixième année a toujours occupé une place particulière dans le cœur de Jemima Mills, car elle estime que cette étape est un moment charnière dans le parcours scolaire d’un élève.



“C’est en 6e année que les élèves commencent à poser les bases de leur réussite future”, affirme Jemima Mills. “C’est une étape cruciale, et je veux m’assurer que chaque élève de 6e a les outils nécessaires pour naviguer en toute confiance.

Malgré sa vingtaine, Mme Mills ne s’est pas laissée décourager d’atteindre ses objectifs avec Ace Academix, car elle estime que l’âge n’est pas synonyme d’expertise. Son dévouement à l’excellence éducative et son engagement à fournir des ressources efficaces reflètent sa conviction que des réalisations significatives dans des domaines essentiels tels que l’éducation peuvent être accomplies quel que soit l’âge. Sa mission a toujours été claire : garantir des opportunités d’éducation de qualité et équitables pour les étudiants, non seulement en Dominique, mais aussi dans l’ensemble des Caraïbes.

Grâce à Ace Academix, Mme Mills et son équipe d’éducateurs dévoués se sont toujours surpassés pour préparer les élèves de 6e année à la réussite. Ces dernières années, ils ont mis en place des cours de préparation efficaces et bien établis, adaptés à l’examen national d’évaluation, et organisé les examens blancs nationaux Ace Academix pour la 6e année, qui ont permis aux élèves d’acquérir des connaissances inestimables sur l’examen national d’évaluation.

Qui ont fourni aux élèves des informations inestimables sur le format de l’examen, et lancé des programmes d’été pour les élèves de 6e année qui combinent des possibilités d’apprentissage avancées avec plaisir.

Aujourd’hui, avec la publication de leur premier livre, Mme Mills et son équipe ajoutent une autre ressource puissante à leur arsenal éducatif. Le Cahier d’exercices pour les tests d’évaluation nationale de la 6e année est plus qu’une simple collection de tests d’entraînement.

tests de pratique. Il couvre toutes les matières testées lors de l’évaluation nationale de la 6e année, y compris les mathématiques, les sciences et la technologie, les sciences sociales et les arts du langage. En outre, il fournit des notes et des exercices détaillés sur la rédaction de compositions, une composante souvent difficile mais essentielle des examens. Chaque section est soigneusement conçue pour refléter le format réel de l’examen, offrant aux étudiants des scénarios et des questions pratiques. Pour améliorer encore leur préparation, le livre comprend les corrigés et un Guide de réussite à l’examen gratuit, qui propose des stratégies et des conseils ciblés pour l’évaluation nationale de la 6e année.

Ce livre est le résultat d’un effort de collaboration de la part de l’équipe Ace Academix pour la 6e année, qui a élaboré des questions pratiques conformes au programme scolaire et aux attentes de l’examen. Cette collaboration garantit que le livre est non seulement pertinent, mais aussi exceptionnellement efficace pour répondre aux besoins des élèves.

Le lancement officiel sera l’un des temps forts de la séance d’information virtuelle sur la 6e année, qui se tiendra le 15 septembre. Cette séance, qui réunira des élèves, des parents et des enseignants de toute la Dominique, fait partie de la série Ace Academix “Back-to-School”, conçue pour fournir à la communauté éducative les outils nécessaires à la réussite de l’année scolaire à venir. Au cours de la session, Mme Mills partagera ses idées, discutera du développement du livre et offrira des conseils sur la façon de tirer le meilleur parti de cette nouvelle ressource.

Pour Mme Mills, la sortie de ce livre est profondément personnelle. “En tant que personne ayant suivi le même parcours que ces étudiants, je sais à quel point cette étape est cruciale dans leur parcours universitaire”, explique-t-elle.

“Non seulement nous les préparons grâce à nos cours, mais nous leur fournissons également une ressource qui peut changer leur vie, c’est un rêve qui devient réalité.

Comme l’a dit Malcolm X, “l’éducation est le passeport pour l’avenir, car l’avenir appartient à ceux qui s’y préparent aujourd’hui”. Ce livre est le moyen pour Jemima Mills de s’assurer que chaque élève de 6e année de la Dominique possède ce passeport, prêt à s’embarquer pour un avenir plein de promesses et de possibilités. Grâce à cette ressource, les élèves ne se préparent pas simplement à un examen, ils se préparent à la vie, ouvrant la voie à une nouvelle génération d’érudits qui façonneront l’avenir de la Dominique et au-delà.

À l’avenir, Mills envisage de créer de nombreuses autres ressources pour soutenir davantage les parcours éducatifs des étudiants, poursuivant ainsi l’engagement d’Ace Academix en faveur de l’excellence académique.

