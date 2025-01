État d’urgence à Trinidad-et-Tobago : 7 points clés à retenir

Les pouvoirs d’arrêt, de fouille et d’arrestation sont étendus

Suite à l’annonce de la déclaration de l’état d’urgence à Trinité-et-Tobago , une conférence de presse conjointe a été convoquée par le ministre de la Sécurité nationale Fitzgerald Hinds et le procureur général par intérim et ministre des Affaires juridiques Stuart Young lundi matin.

S’exprimant au siège du ministère de la Sécurité nationale à Port d’Espagne, Young a déclaré que la décision avait été prise par le Conseil de sécurité nationale vers minuit lundi, à la suite de deux incidents impliquant le meurtre d’un individu devant le commissariat de police de Besson Street samedi, et un meurtre apparent en représailles de cinq personnes à Prizgar Lands, Laventille , dimanche.

Young a déclaré que les informations fournies par le service de police de Trinité-et-Tobago mettaient en garde contre de nouvelles attaques de représailles imminentes liées aux gangs, impliquant l’utilisation d’armes de gros calibre et une menace pour la sécurité publique.

« Au cours des dernières 48 heures… il y a eu deux incidents… samedi, peu après 15 heures, à l’extérieur du commissariat de police de la rue Besson, il y a eu une fusillade avec l’utilisation d’armes automatiques de gros calibre, où une personne juste à l’extérieur du commissariat gisait morte, et une autre s’est échappée après avoir tenté de se suicider.

« Dans les 24 heures qui ont suivi, un incident s’est produit… à Prizgar Lands, à Laventille, où six personnes ont été ciblées et abattues… cinq personnes ont été tuées.

« En un mot, nous avons été confrontés à une décision du service de police de Trinité-et-Tobago selon laquelle il y aurait une augmentation de l’activité criminelle… avec des armes d’assaut à grande vitesse et des attaques de représailles entre gangs. »

Il a déclaré que dans tout le pays, des informations ont été obtenues indiquant que les activités des gangs étaient « susceptibles d’augmenter… à une échelle si importante qu’elles menacent les personnes et mettront en danger la sécurité publique ».

« Des personnes innocentes seraient affectées… en conséquence… la décision a été prise par le Conseil de sécurité nationale [de recommander le SoE] ».

Young a déclaré que la décision n’était pas liée à la récente interpellation du président des réserves des forces de défense, affirmant que toute affirmation à ce sujet était « absolument fausse »

Concernant l’absence du Premier ministre, le Dr Keith Rowley, lors de la réunion d’information, Young a répondu que le Dr Rowley avait convoqué la réunion du Conseil de sécurité nationale, mais il a déclaré que sa présence à la réunion d’information ne serait pas appropriée car lui et Hinds étaient les membres du Cabinet responsables de la sécurité nationale.

Suite à la publication de la proclamation, voici quelques points à retenir de la conférence de presse de ce matin :

Pas de couvre-feu

Young a déclaré qu’il n’y aurait pas de couvre-feu et que les rassemblements publics, les marches et autres activités de groupe ne seraient pas affectés.

« Cet état d’urgence vise spécifiquement les éléments criminels et leur utilisation d’armes à feu illégales et leurs actes éhontés d’activité criminelle violente qui affectent non seulement les gangs mais… les citoyens légaux. » Les activités quotidiennes impliquant les écoles, les entreprises et autres événements quotidiens se poursuivront normalement.

Pouvoirs spéciaux d’interpellation, de fouille et d’arrestation

Il a déclaré que le commissaire de police et les agents du service de police de Trinité-et-Tobago se verront conférer des pouvoirs supplémentaires, permettant aux agents de fouiller des locaux, des véhicules et des personnes sans mandat, et également de détenir des personnes pendant certaines périodes. Cela comprend une période de détention de 48 heures, après laquelle un magistrat ou un officier supérieur peut ordonner une détention supplémentaire pouvant aller jusqu’à sept jours. Les agents actuellement en congé ont été rappelés à leurs fonctions, a déclaré Young.

Le SoE cible les personnes possédant des armes à feu, des munitions et des explosifs illégaux.

Les personnes trouvées en possession de ces objets seront détenues et leurs demandes de mise en liberté sous caution seront suspendues.

Arrestations sans mandat

Les policiers pourront arrêter des personnes soupçonnées d’activités criminelles ou de gangs.

Pouvoirs d’arrestation des forces de défense de Trinité-et-Tobago

Young a déclaré que les membres des forces de défense de Trinité-et-Tobago auront les pouvoirs des officiers de police, agissant en accord avec le chef d’état-major de la défense ou tout membre supérieur des TTDF.

Un tribunal sera mis en place

Young a déclaré qu’il avait été en contact avec le juge en chef par intérim, le juge Beraux, pour établir un tribunal spécial pour les questions relatives à l’état d’urgence. règlements décrivant les détails du SoE seront publiés plus tard dans la journée, a déclaré Young.

Attention aux fausses nouvelles

Le Bureau du Premier ministre – Communications a déclaré qu’il était également au courant de la circulation d’informations via les plateformes de médias sociaux prétendant être des détails sur l’état d’urgence.

Il est conseillé au public de ne pas partager d’informations qui ne sont pas exactes ou vérifiées ou qui n’ont pas été reçues d’une source fiable et de suivre les canaux officiels pour les dernières mises à jour :

Chaîne Whatsapp : Cabinet du Premier ministre – Communications

Facebook : Communications du gouvernement de Trinité-et-Tobago

Instagram : @ttgovcommunications

X: @ttgovcomms

Tik Tok : @ttgovcommunications

Site Web : www.moc.gov.tt

Combien de temps un SoE peut-il durer ?

En vertu de la Constitution, l’état d’urgence dure initialement jusqu’à 15 jours et peut être prolongé jusqu’à trois mois par un vote à la majorité simple.

