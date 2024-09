Forger de nouvelles opportunités pour financer des solutions d’économie circulaire dans les Caraïbes

Dominica on line

Conférence du PNUE

Plus de 320 000 tonnes de déchets plastiques ne sont pas collectées chaque année dans les Caraïbes. Les plastiques à usage unique et le polystyrène représentent environ 80 % des déchets marins des Caraïbes.

Une réunion régionale a été organisée pour renforcer les cadres législatifs nationaux et établir une structure politique régionale complète pour la gestion des déchets dans les Caraïbes.

Plus de 60 experts clés des États membres du CARIFORUM ont discuté des instruments financiers, des défis régionaux et des options de financement des partenaires de développement et du secteur privé ; plus de 30 réunions bilatérales ont facilité de nouveaux partenariats pour les secteurs public et privé, en se concentrant sur des solutions financières innovantes pour les projets de gestion des déchets et le développement de l’infrastructure.

La réunion régionale sur le financement des solutions d’économie circulaire pour la gestion des déchets, organisée dans le cadre de l’initiative “Zéro déchet dans les Caraïbes : nouvelles voies, nouvelles vagues” financée par l’Union européenne et cofinancée par la coopération allemande en partenariat avec le CARIFORUM, s’est achevée aujourd’hui. Au moins soixante experts en gestion des déchets, principalement originaires des Caraïbes, se sont réunis à Bridgetown, à la Barbade, du 3 au 6 septembre, pour discuter des instruments financiers, des défis régionaux et des possibilités de financement offertes par les partenaires du développement et le secteur privé, dans le but de transformer la pollution par les déchets en opportunités d’économie circulaire.

Cette initiative a marqué un tournant dans la résolution des problèmes critiques de gestion des déchets et la promotion d’une économie circulaire dans la région des Caraïbes. Elle a été organisée par le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), avec le soutien de l’Union européenne (UE), en collaboration avec l’Agence allemande pour la coopération internationale GmbH (GIZ), l’Organisation des États des Caraïbes orientales (OECO), le ministère de l’environnement et de l’embellissement national de la Barbade (MENB), la Banque interaméricaine de développement (BID) et la Banque de développement des Caraïbes (CDB). L’événement a rassemblé des parties prenantes de toutes les Caraïbes afin de forger des partenariats plus solides entre le secteur public, le secteur privé et les partenaires financiers régionaux et internationaux.

La cérémonie d’ouverture a réuni des représentants d’organisations clés et des experts nationaux de la gestion des déchets et du secteur financier. Adrian Forde, député et ministre de l’environnement de la Barbade, était également présent et a prononcé le discours d’ouverture. Il a souhaité la bienvenue aux participants, soulignant le besoin urgent de solutions durables en matière de gestion des déchets dans la région : Le gouvernement de la Barbade soutient pleinement l’initiative “Zéro déchet dans les Caraïbes” et, à cette fin, je suis heureux d’être ici pour féliciter toutes les parties prenantes pour ce projet très important qui aide les États membres du CARIFORUM à élaborer des stratégies appropriées de gestion des déchets. […] J’encourage toutes les parties prenantes, les gouvernements, les institutions financières et les entreprises, à explorer et à soutenir les initiatives d’économie circulaire. Ensemble, nous pouvons ouvrir la voie à un avenir plus durable et plus prospère pour notre région.”

La réunion s’est concentrée sur des sessions techniques qui ont abordé les défis de la gestion des déchets dans les Caraïbes et les mécanismes de financement mondiaux et régionaux. Les pays du CARIFORUM ont présenté leurs besoins de financement spécifiques, et Luca Trinchieri, chef d’équipe pour le partenariat Green Deal avec les Caraïbes à la délégation de l’UE à la Barbade, a renforcé l’engagement de l’UE à soutenir la région. Il a fait la remarque suivante : “L’Union européenne réaffirme son engagement à soutenir la région : “L’Union européenne réaffirme son engagement permanent envers les Caraïbes par le biais de financements spécifiques, d’une assistance technique et d’un partage des connaissances. Les partenariats sont essentiels pour atteindre nos objectifs communs de développement durable et de protection de l’environnement. Nous encourageons la poursuite de la collaboration entre les nations des Caraïbes, l’UE et les institutions financières internationales afin de libérer tout le potentiel de la région en faisant progresser les solutions de l’économie circulaire.”

De même, Vincent Sweeney, chef du bureau sous-régional du PNUE pour les Caraïbes, a mis l’accent sur le contexte plus large du financement : “Le financement ne consiste pas seulement à fournir de l’argent ; il s’agit également de créer les conditions propices à l’investissement. Il s’agit notamment d’élaborer des cadres réglementaires qui encouragent les pratiques durables, de favoriser les partenariats public-privé qui rassemblent des compétences diverses et de renforcer la capacité des institutions locales à gérer et à déployer les fonds de manière efficace”.

S’appuyant sur ce point, O’Reilly Lewis, directeur du département des projets de la CDB (agriculture), a souligné les défis et les opportunités uniques auxquels la région est confrontée : “Alors que les problèmes environnementaux mondiaux prennent de l’ampleur, notre engagement à les surmonter doit lui aussi s’intensifier. Notre position unique en tant que petites économies ouvertes, basées sur les services, fortement dépendantes des importations de carburant et sensibles aux risques naturels, présente à la fois des défis et des opportunités. C’est grâce à une collaboration solide que nous avons le pouvoir de transformer ces défis en triomphes. La Banque a démontré son engagement à cette cause en lançant des initiatives concrètes et en apportant un soutien financier substantiel.

Les experts présents à la réunion ont présenté des perspectives mondiales sur les instruments financiers de l’économie circulaire et leur adaptation au contexte caribéen, en examinant le statut des mécanismes financiers dans les pays du CARIFORUM. Ils ont formulé des recommandations pour améliorer les systèmes existants et introduire de nouvelles options de financement pour le secteur privé. Les leçons tirées de la mise en œuvre d’instruments financiers tels que les redevances de déversement, les systèmes de consigne et les politiques de responsabilité élargie des producteurs figurent parmi les principaux enseignements.

Jean Eric Theinhardt, chef des opérations au bureau national de la BID à la Barbade, a souligné l’importance de disposer de données précises : “Il reste un défi à relever dans le secteur qui, j’en suis sûr, est familier à la plupart des gens : le manque de données disponibles et précises sur les déchets dans la région. Cela limite la capacité à planifier, à prendre des décisions éclairées et à évaluer l’impact des politiques publiques. La transformation numérique est essentielle pour faire progresser le secteur. Pour s’attaquer de front à ce problème, la BID soutient les pays dans leur évolution vers une approche statistique et axée sur les données dans le domaine de la gestion des déchets solides.”



Plus de 30 réunions bilatérales ont facilité de nouveaux partenariats pour les secteurs public et privé, en se concentrant sur des solutions financières innovantes pour les projets de gestion des déchets et le développement des infrastructures. La réunion comprenait également des visites de sites de recyclage et de décharges à la Barbade, présentant les meilleures pratiques dans ce domaine, qui pourraient être adaptées à d’autres pays des Caraïbes.



La composition du groupe en termes de nombre et de rôles clés dans la région souligne le rôle vital des partenaires financiers pour soutenir les initiatives des secteurs public et privé dans la promotion du développement durable et le renforcement de la résilience environnementale dans l’ensemble des Caraïbes.

