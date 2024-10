Nouvelles de la Dominique en ligne

Frank Skully, producteur de théâtre britannique d’origine dominicaine, a fait des vagues dans la communauté artistique avec sa pièce acclamée, “Going For Gold”. La production a récemment remporté le Black British Theatre Award pour la pièce de l’année, et Skully est impatient de ramener cette histoire puissante sur la terre de ses ancêtres, la Dominique.

L’histoire de “Going For Gold” est centrée sur la vie remarquable du boxeur vincentien Frankie Lucas, écrite par Lisa Lintott, voisine et amie de Skully. Lintott a fait appel à l’expertise de Skully pour l’aider à produire la pièce, en confiant le rôle principal à son fils, Jazz Lintott, afin de l’aider à s’affranchir des rôles de terroriste.

La production a débuté sous la forme d’un court-métrage qui a remporté plusieurs prix lors de festivals, avant d’évoluer vers une production théâtrale complète qui a triomphé au Brighton Fringe Festival. Après ce succès, la pièce a été jouée pendant quatre jours au Chelsea Theatre de Londres, où elle a remporté de nombreux prix, dont ceux de la meilleure production et du meilleur acteur pour Jazz Lintott. La pièce est actuellement à l’affiche pour quatre semaines au Park Theatre de Finsbury Park, à Londres.

L’histoire de Frankie Lucas est celle d’une résilience et d’un triomphe. En 1972, alors qu’il n’avait que 18 ans, Lucas a fait la une des journaux en battant le favori Alan Minter pour remporter le championnat des poids moyens de la London Amateur Boxing Association. Malgré ses succès, Lucas a connu des revers, notamment en étant écarté de l’équipe olympique au profit de Minter, qui a remporté une médaille de bronze. Sans se décourager, Lucas a continué à exceller, représentant finalement Saint-Vincent aux Jeux du Commonwealth de 1974, où il a remporté la médaille d’or après une victoire éclatante sur le boxeur zambien Julius Luipa.

Bien que la carrière de Lucas en tant que boxeur professionnel ait été semée d’embûches et se soit terminée dans l’obscurité, son héritage reste vivant dans “Going For Gold”. La pièce témoigne du pouvoir des rêves et du soutien de la communauté, rappelant au public que la persévérance peut mener à des réalisations remarquables.



Frank Skully (à droite), tenant la médaille d’or de Frankie Lucas, avec un officiel vincentien.

Alors que les discussions se poursuivent pour présenter Going For Gold dans plusieurs îles des Caraïbes, dont la Barbade et Saint-Vincent, Frank Skully est particulièrement enthousiaste à l’idée de monter la pièce à la Dominique. Il a récemment participé à un cours d’art dramatique à Roseau, partageant son expérience du théâtre et de l’interprétation avec des artistes en herbe.



“Going For Gold” sera jouée au Park Theatre de Finsbury Park du 6 au 30 novembre 2024. Cette production ne célèbre pas seulement la vie de Frankie Lucas, mais vise également à inspirer le public par son message d’espoir et de détermination.



