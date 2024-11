Groupe des entreprises de la Caraïbe orientale annonce un « cadeau » de réduction régionale des prix de la farine

Dominica News Online

Le Groupe des entreprises de la Caraïbe orientale (ECGC), basé à Saint-Vincent, a annoncé qu’à partir du 1er novembre 2024, les Dominicains verront une réduction de 5 à 10 % du prix de la farine de l’entreprise. Cette information a été rapportée par le Jamaica Gleaner. D’autres rapports ont indiqué que plusieurs autres pays des Caraïbes devraient en bénéficier, notamment Antigua-et-Barbuda, Grenade, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Montserrat, les Îles Vierges britanniques et Anguilla.

Dans un communiqué, l’ECGC, fondé en 1977, a décrit cette réduction comme un cadeau d’indépendance à ces pays caribéens, qui prendra effet le vendredi 1er novembre, à Kingstown et sur les autres îles. « La réduction des prix devrait bénéficier aux consommateurs, aux boulangeries et aux entreprises de toute la région », a déclaré l’ECGC, notant que les prix dans l’Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECS) seront abaissés pour la farine en vrac et la farine emballée au détail vendue dans les supermarchés.

De plus, le communiqué a expliqué que le prix d’un sac de farine de 100 livres diminuera de six à dix dollars EC (un dollar EC = 0,37 USD). L’ECGC a ajouté que « les consommateurs verront désormais les prix de détail baisser en moyenne de 0,10 EC$ par livre sur la farine en sachet populaire vendue dans leurs magasins de quartier. » En même temps, les marques premium emballées refléteront une baisse de 0,30 à 0,90 EC$ sur les étagères des supermarchés.

Le communiqué a également souligné que cet ajustement stratégique des prix s’aligne sur les célébrations de l’indépendance des États membres de l’OECS, Saint-Vincent-et-les-Grenadines célébrant 45 ans d’indépendance politique vis-à-vis de la Grande-Bretagne dimanche, suivis par Antigua-et-Barbuda le 1er novembre, la Dominique deux jours plus tard, et la Barbade le 30 novembre.

Le directeur général de l’ECGC, J. Robert Cato, a déclaré que la réduction des prix a été rendue possible grâce à des investissements en capital récents dans l’entreprise, à une efficacité améliorée et à des conditions de marché favorables. « Cette réduction reflète notre engagement envers les communautés des îles de l’OECS et de la Barbade tout en continuant à fournir la farine de la plus haute qualité. Des prix de la farine plus bas améliorent l’accessibilité pour les familles, favorisent les entreprises locales dans l’OECS et, en fin de compte, stimulent la croissance de nos économies », a déclaré Cato.

L’ECGC a également souligné sa vigilance concernant les dynamiques du marché mondial, y compris les conflits géopolitiques dans les principales régions productrices de blé, ajoutant : « Malgré ces défis, l’entreprise s’engage à redonner. » Cato a également précisé : « Chez l’ECGC, nous faisons encore face à des vents contraires inflationnistes liés à d’autres coûts, notamment le travail, l’énergie, le fret et les catastrophes naturelles. Cependant, nous sommes très clairs sur le fait que cette réduction de prix sur la farine de l’ECGC est la chose à faire. Les entreprises doivent redonner à nos communautés, et c’est maintenant un excellent moment. »

L’ECGC annonce une réduction de prix pour la farine dans plusieurs pays des Caraïbes | Actualités mondiales | Jamaica Gleaner)

J’aime ça : J’aime chargement…