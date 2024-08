Guide des élections américaines – Par Juliette Labonne Hollant

Samedi 13 juillet plusieurs démocrates souffraient de dépression et d’anxiété ils avaient bien fait de garder espoir. Dimanche 21 juillet à 13 heures de l’après-midi ce malaise avait pris une autre allure. Joe Biden après son débat mené contre son rival Donald Trump avait bravement passé la torche à Kamala Harris Vice-Présidente de ce dernier. Alors Kamala Harris dont la candidature soutenue par Joe Biden recevait le ralliement de plusieurs délégués pour l’investiture démocrate. Au fait, plus de 2000 de ces délégués se sont ralliés à Kamala Harris celle-ci ayant effectué plusieurs apparitions publiques depuis le renoncement à la présidentielle de Joe Biden. Elle obtient rapidement un nombre suffisant de délégués pour remporter l’investiture du parti démocratique. Après le dernier débat avec Donald Trump on avait remarqué un manque d’énergie chez Joe Biden ce fait avait effrayé les démocrates qui ont tout de suite décidé que le Président ne pouvait plus remplir ses fonctions de chef d’état.

Si tout se passe comme prévu, Kamala Harris est bien préparée pour devenir la première femme des Etats-Unis en tant qu’avocat, procureur général et gouverneur de la Californie et sénateur. La Vice-présidente trouve de ce fait sa voie en se voyant offrir une chance historique celle de devenir une femme élue à la Maison Blanche. La Convention démocratique aura lieu le 19 de ce mois à Chicago. Kamala Harris s’est vite procurée un vice-président le gouverneur de Minnesota, Tim Walz, un vrai patriote, un vétéran, un enseignant et un membre du congrès sur une période de 12 ans, pour s’assurer la Victoire des démocrates en Novembre 2024. Pour conclure je dirais que Joe Biden sera compté parmi les meilleurs président de l’Amérique.

J’espère, de tout cœur, que les démocrates remportent la victoire en Novembre et que finalement le peuple américain se débarrasse à jamais de Donald Trump cet imposteur.

Juliette Labonne Hollant 8/7/24

