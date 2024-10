Hilaire discute de la redéfinition du Mois du patrimoine Kweyol

St. Lucia Times

Le mois du patrimoine Kweyol est célébré à Sainte-Lucie chaque année en octobre, et culmine avec la grande célébration de Jounen Kweyol au cours du dernier week-end du mois.

Cette semaine, le ministre du tourisme, de l’investissement, de la culture, de l’industrie créative et de l’information, le Dr Ernest Hilaire, a fait part de ses réflexions sur les célébrations de cette année.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que les activités de cette année seraient plus importantes que celles de l’année dernière, le ministre a hésité à répondre par l’affirmative.

“Je ne sais pas si elle sera plus importante que l’année dernière”, a répondu M. Hilaire.

“Nous avons eu tellement de choses à faire cette année, si vous réfléchissez à l’année que nous avons eue à Sainte-Lucie en termes de réalisations : le jazz, le carnaval, Julien Alfred, le cricket et encore le cricket avec le CPL, et ne demandez pas si les rois gagnent le CPL”, a-t-il poursuivi.

Hilaire a déclaré qu’il pourrait y avoir un autre cortège si les Saint Lucia Kings remportent la finale de la CPL dimanche, après s’être qualifiés mercredi.

Il a également souligné le succès des célébrations de l’émancipation en août et du festival La Rose.

“Nous nous préparons maintenant pour le mois du patrimoine Kweyol et, bien sûr, pour les célébrations de La Marguerite. Je ne peux donc pas vous en dire plus, si ce n’est que j’ai hâte de profiter de ce mois. C’est probablement le mois où je prends le plus de poids et j’ai hâte d’y être”, a déclaré M. Hilaire.

Le ministre a toutefois indiqué qu’il avait discuté avec le Folk Research Centre, l’agence principale du Mois du patrimoine Kweyol, afin de réorganiser l’événement pour qu’il se déroule sur l’ensemble du territoire de Sainte-Lucie.

“Cela se fait déjà dans une certaine mesure en dehors de la structure officielle. Mais l’objectif est de réaliser une célébration ininterrompue dans toute l’île”, a-t-il déclaré.

La vision du Dr Hilaire est que chaque communauté mette en scène un aspect de notre culture pour lequel elle est bien connue au cours du mois, au lieu que chaque communauté essaie de tout faire.

“Nous pourrions donc essayer de faire en sorte que chaque communauté présente ce pour quoi elle est la plus connue en termes d’histoire et de culture, au lieu de se limiter à trois ou quatre communautés”, a-t-il expliqué.

Selon Hilaire, la mode Kweyol est quelque chose qu’il aimerait beaucoup voir se développer au cours du mois d’octobre.

“J’aimerais que l’on mette l’accent sur la mode et que les gens portent des vêtements créoles, qu’il s’agisse de madras ou de vêtements africains, car il s’agit vraiment de notre créolité, de ce mélange et de ce rapprochement des cultures. Si nous pouvions mettre davantage l’accent sur la mode et les vêtements, les porter pendant tout le mois ou au moins tous les vendredis d’octobre, cela constituerait sans aucun doute une déclaration importante”, a déclaré Mme Hilaire.

PHOTO DE DOSSIER : Le Dr Ernest Hilaire répond aux questions d’un groupe de journalistes.

J’aime ça : J’aime chargement…