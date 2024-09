Home Business Une délégation caïmanaise se rend à des réunions aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans l’UE

BusinessFinance

De gauche à droite, Steve McIntosh, PDG de Cayman Finance, André Ebanks, vice-premier ministre, Jane Owen, gouverneur des îles Caïmans, et Cindy Scotland, directrice générale de l’autorité monétaire des îles Caïmans, participent à la table ronde de Cayman Finance à Londres le 11 septembre – Photo : Photo : Supplied

Les deux dernières semaines ont été très chargées pour le vice-premier ministre André Ebanks, qui a conduit une délégation de hauts fonctionnaires des finances dans un voyage itinérant comprenant des réunions à Londres, Bruxelles et New York.

M. Ebanks, qui est également ministre des services financiers et du commerce, a déclaré à propos du voyage au Royaume-Uni et dans l’Union européenne : “Ces réunions très fructueuses ont permis à notre délégation d’obtenir des informations sur les positions et les politiques du Royaume-Uni et de l’Union européenne. Elles ont débouché sur des engagements en faveur d’un approfondissement des relations entre les îles Caïmans et le Royaume-Uni, ainsi que l’UE, et nous avons également fourni à nos hôtes distingués et aux parties prenantes des messages forts sur l’évolution des politiques dans les îles Caïmans”.

Au Royaume-Uni, M. Ebanks a tenu des réunions d’information avec des journalistes le 9 septembre, suivies d’une rencontre avec le Parlement britannique le lendemain. Au cours de cette rencontre, un certain nombre de députés britanniques se sont rendus dans une salle réservée du Palais de Westminster, où se réunit le Parlement britannique, pour discuter avec la délégation de sujets allant de la lutte contre le blanchiment d’argent aux crypto-monnaies.

“Je remercie la députée britannique Caroline Dinenage d’avoir parrainé cette occasion”, a déclaré M. Ebanks.



Membres de la délégation des Îles Caïmans. – Photo de la délégation des Îles Caïmans : Soumis

Le 11 septembre, M. Ebanks et les membres de la délégation, dont la directrice générale de l’Autorité monétaire des îles Caïmans, Cindy Scotland, se sont entretenus avec des chefs d’entreprise lors d’une table ronde de Cayman Finance et ont participé au Maples London Investment Funds Forum 2024

La table ronde était axée sur les fonds et les financements structurés, mais elle a également permis aux représentants des entreprises membres de Cayman Finance au Royaume-Uni d’entendre directement Ebanks et Scotland au sujet des dernières initiatives législatives, ainsi que des plans réglementaires et stratégiques concernant le secteur des services financiers, selon un communiqué de Cayman Finance.

Les 12 et 13 septembre, M. Ebanks, accompagné de Julie Campbell, représentante adjointe de Cayman pour les services financiers en Europe, s’est rendu à Bruxelles pour rencontrer des fonctionnaires de l’UE et des représentants des États membres. Il s’agissait notamment des directions générales de la stabilité financière, de l’union des services financiers et des marchés de capitaux et de la fiscalité et de l’union douanière de la Commission européenne, du président du groupe “Code de conduite” et d’autres fonctionnaires du Conseil de l’Union européenne, ainsi que de représentants de la Hongrie, qui assure actuellement la présidence du Conseil, et de l’Espagne.



Le vice-premier ministre André Ebanks s’exprime lors du Maples London Investment Funds Forum 2024. – Photo : Supplied Fourni

M. Ebanks et M. Campbell ont également rencontré des représentants du bureau des îles Anglo-Normandes “pour échanger des idées et des mises à jour”, selon le communiqué.

Le vice-premier ministre a ajouté que les discussions entre le Royaume-Uni et l’UE se sont concentrées sur les développements politiques dans des domaines tels que la transparence fiscale, la lutte contre le blanchiment d’argent et les informations sur la propriété effective, la finance numérique et les marchés en développement.

“Ces réunions ont été une excellente occasion d’informer les parties prenantes sur les dernières avancées réglementaires des îles Caïmans, y compris notre nouvelle loi sur la transparence de la propriété effective”, a-t-il déclaré.

“Tout aussi important, nous avons renforcé l’engagement des Îles Caïmans à être proactives, à anticiper les normes mondiales en matière de LBC/FT et de transparence fiscale, et à maintenir un véritable dialogue. Un engagement continu avec l’UE est essentiel pour assurer un alignement et une collaboration continus.”

Après son voyage en Europe, M. Ebanks s’est rendu aux États-Unis où il a participé à des réunions avec des clients organisées par l’industrie et est intervenu à la table ronde sur la réassurance de la Cayman International Reinsurance Companies Association et au symposium sur les fonds Ogier à New York.

Duwayne Lawrence, chef des services consultatifs de l’unité des affaires réglementaires de son ministère, l’accompagnait, ainsi que Kara Ebanks, chef de la division du contrôle des assurances de la CIMA, et Dane Doctor, analyste en chef ; David Self, président de la Cayman International Reinsurance Companies Association, et Greg Mitchell, représentant de cette association ; Kieran Mehigan, président de l’Insurance Managers Association of Cayman ; et Steve McIntosh, PDG de Cayman Finance, et Samantha Widmer, directrice associée de cette association.

