Hommage à Daniel Boukman – Exposition Photo

L’association MICELA, en partenariat avec la Médiathèque du Saint-Esprit vous invite à découvrir l’exposition-photo biographique de Daniel Boukman.

Source : www.micela.fr et www.fondaskreyol.org

Du 5 au 9 novembre 2024, l’association MICELA présente une exposition-photo en hommage à Daniel Boukman, écrivain et militant emblématique de la Martinique, à la Médiathèque Alfred Melon-Dégras de Saint-Esprit. Cet événement intitulé « Boukman, vies, traces et détours d’un écrivain et d’un militant » offre un voyage visuel à travers la vie et l’engagement de cet homme d’exception.

Qui est Daniel Boukman ?

Daniel Boukman est un écrivain et poète martiniquais dont les œuvres explorent l’identité, la résistance et l’histoire de la diaspora africaine dans les Caraïbes. Fortement engagé pour la reconnaissance des droits et des cultures des peuples afro-caribéens, Boukman a su marier dans ses écrits des thèmes de lutte sociale, d’identité et de mémoire. Ce militantisme se reflète dans son parcours littéraire et personnel, où il n’a jamais cessé de porter haut la voix de son peuple.

Une exposition pour retracer les « traces et détours » d’un militant

Cette exposition unique permet de découvrir des moments clés de la vie de Boukman, présentés à travers des photographies, des textes et d’autres œuvres. Elle retrace non seulement ses accomplissements en tant qu’auteur, mais aussi ses engagements militants. Les visiteurs pourront s’immerger dans les étapes marquantes de sa vie, ses combats et ses œuvres, et comprendre comment son héritage continue de résonner dans la société martiniquaise actuelle.

Détails pratiques

L’exposition se tient à la Médiathèque Alfred Melon-Dégras de Saint-Esprit et sera ouverte du mardi 5 au samedi 9 novembre 2024. L’entrée est gratuite, mais la réservation est conseillée. Pour réserver, contactez le 0596 61 00 07 ou envoyez un email à association.micela@gmail.com.

Plus qu’un hommage à Daniel Boukman, c’est une célébration de la culture, de la résistance et de l’esprit d’un homme qui a profondément marqué la littérature et le militantisme martiniquais. À travers cette exposition, l’association MICELA souhaite rappeler l’importance de préserver la mémoire de ceux qui se sont battus et continuent de se battre pour l’identité et les droits des peuples caribéens. En participant à cet événement, vous pourrez mieux comprendre l’impact de Daniel Boukman et vous inspirer de son parcours pour alimenter vos propres réflexions sur l’identité et la résistance.

Ne manquez pas cette occasion unique de plonger dans la vie et l’œuvre d’un grand écrivain et militant martiniquais. Que vous soyez amateur de littérature, passionné par l’histoire de la Martinique, ou simplement curieux d’en apprendre plus sur l’héritage culturel de l’île, cette exposition saura vous toucher et vous inspirer.

Rendez-vous à la Médiathèque Alfred Melon-Dégras de Saint-Esprit pour rendre hommage à Daniel Boukman, un homme dont les mots et les actions résonnent aujourd’hui.

