Hommage à Roger Charles-Nicolas

Cela fait maintenant 20 ans que Roger nous a quittés, laissant derrière lui une empreinte indélébile dans nos vies. Roger n’était pas un homme public, il n’a jamais occupé de fonction politique ou de mandat municipal. Pourtant, sa présence et son influence se faisaient sentir, notamment par son soutien à Aimé Césaire, et son attachement profond à la Martinique.

Roger, avec sa vie de cadre supérieur, formé à l’IUT d’Angers puis chez Bull, dirigeait une entreprise américaine, IBM, offrant ses services en informatique aux Antilles-Guyane.

Après avoir quitté IBM, il crée la 1ere entreprise satellitaire de Télévision et un réseau filaire couvrant toute la Martinique. Le succès de cette entreprise a été immédiat ! Des milliers d’abonnés ont pu se connecter à des centaines de chaînes TV !

Il vivait simplement, entouré de ses amis fidèles et de son fils Samuel, consultant en informatique ; la pêche, sa grande passion, le détendait et nourrissait son lien avec la mer. Il n’hésitait pas à parcourir des distances importantes pour aller pêcher dans le nord des petites Antilles et participer à des concours de pêche ! (Cuba, Nouakchott, Anegada…)

Mais Roger, c’était aussi un homme de culture. Profondément martiniquais, il avait une érudition française qu’il n’hésitait pas à partager, récitant volontiers des poèmes de François Villon; citant , par exemple, ces vers empreints de nostalgie : « Que sont mes amis devenus que j’ai aimés et tant connus… » ( La ballade des pendus !)

Il aimait la musique. Ses dernières années, il les a consacrées au saxophone, jouant avec talent des morceaux comme Petite Fleur pour ses sœurs chéries, Joby et Pilou. Passionné de tango et de salsa, il n’hésitait pas à traverser l’Atlantique pour assister à des concerts en Argentine ou à New York, accompagné de son ami, le Pr de droit B. Castagnede.

Roger, tu nous manques. Ton rire, ta gentillesse et ta musique résonnent encore dans nos cœurs. Tes talents, ton esprit libre et ta générosité restent gravés dans nos mémoires. Vingt ans ont passé, mais ton souvenir demeure vivant, éclairé par une douce et éternelle lumière.

Tes sœurs, ton fils et petit-fils, tes amis, et ceux qui t’ont connu, te gardent précieusement dans leurs pensées.

Joby et Pilou

