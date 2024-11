Îles Caïmans. UCCI envisage 1 000 serres pour aider à la sécurité alimentaire

Cayman Compass

Par Norma Connolly

Un nouveau programme de formation prévu par le University College of the Cayman Islands vise à aider à créer 1 000 serres sur l’île dans le but de renforcer la sécurité alimentaire et la durabilité locales.

Le programme, que l’UCCI prévoit de lancer l’année prochaine, impliquera de former des agriculteurs et de futurs entrepreneurs à l’agriculture en serre, afin qu’ils puissent créer des micro-entreprises cultivant des fruits et des légumes pouvant être vendus localement, réduisant ainsi la dépendance des îles aux produits importés.

Avec 1 000 serres fournissant des produits frais et durables à la communauté locale tout au long de l’année, les créateurs du programme croient que la dépendance des îles Caïmans aux importations alimentaires pourrait diminuer considérablement.

Sécurité alimentaire

L’urgence de rendre les Caïmans plus sécuritaires sur le plan alimentaire a été soulignée par le directeur adjoint par intérim du Département de l’Agriculture, Demoy Nash, qui affirme que le « plus haut niveau de gouvernement » a jugé cela comme une « priorité de sécurité nationale ».

S’exprimant lors du lancement du nouveau Plan d’action pour la durabilité de l’UCCI au Compass Vault mardi, Nash a souligné que les Caïmans, comme une grande partie des Caraïbes, importent plus de 90 % de leurs aliments.

Parmi ces importations, 80 % proviennent d’une seule source, les États-Unis, ce qui placerait les Caïmans dans une position « très vulnérable » en cas de catastrophe où la chaîne d’approvisionnement des États-Unis ne pourrait plus être fiable, a-t-il noté.

Les données du Bureau des Économies et des Statistiques montrent que la valeur des aliments importés et des animaux vivants a augmenté de 8,6 % l’année dernière par rapport à 2022, atteignant 263,8 millions de dollars. Cela incluait une augmentation de 10,4 % des légumes et des fruits importés.

Demoy Nash, directeur adjoint par intérim du Département de l’Agriculture, donne une présentation sur les risques de sécurité alimentaire auxquels sont confrontés les Caïmans. – Photo : Norma Connolly

Nash a déclaré que la manière dont l’agriculture est pratiquée localement doit changer et impliquer « l’agriculture urbaine », où des espaces de croissance verte sont créés dans un paysage urbain, et « l’agriculture protégée », où les cultures sont cultivées dans des environnements contrôlés, comme des serres ou des conteneurs.

« Le besoin que notre sécurité alimentaire soit traitée avec une telle attention et devienne l’affaire de tous est dû au fait que nous vivons dans la deuxième zone la plus sujette aux catastrophes du monde », a-t-il déclaré.

Il a cité la dévastation des arbres fruitiers locaux en août 2021 lors de la tempête tropicale Grace, « pas même un ouragan », et l’impact des inondations sur l’agriculture, comme exemples de la vulnérabilité des Caïmans aux ravages de la nature.

La perte de nutriments dans les aliments importés dans des conteneurs réfrigérés est également un problème, a déclaré Nash, notant les résultats de l’enquête de santé STEPS, qui ont montré que sept adultes sur dix aux Caïmans sont en surpoids et qu’un tiers sont obèses.

« Donc, notre manière de faire de l’agriculture doit changer », a déclaré Nash. « Couplé à l’augmentation de l’étalement urbain, nous avons moins d’espace disponible pour l’agriculture – cela sera la tendance, donc nous devons recourir à des pratiques plus durables. »

Il a ajouté que l’âge moyen des agriculteurs aux Caïmans est de plus de 65 ans, il est donc €vital d’attirer des jeunes dans l’industrie agricole.

Conception, construction et exploitation de serres

La première cohorte d’étudiants participant au nouveau « Programme de micro-entreprises en serre » devrait commencer les cours en août l’année prochaine, selon Cleveland Julien, responsable des programmes STEM et de santé de l’UCCI.

Le cours vise à doter les agriculteurs locaux, les entrepreneurs et les futurs chefs d’entreprise des compétences et des connaissances nécessaires pour concevoir, construire et exploiter leurs propres entreprises de serres.

L’UCCI explique que ce n’est pas seulement une question de culture, mais de cultiver une entreprise durable qui contribue à la sécurité alimentaire des Caïmans.

Elle déclare que l’initiative est « plus qu’un programme de formation, c’est un mouvement », et elle recherche des partenaires, notamment des agriculteurs locaux, des entreprises privées, des agences gouvernementales et des acteurs internationaux.



Julien, s’adressant au public lors du lancement, a déclaré : « Si nous pouvons développer la prochaine génération de leaders dans ce secteur agricole, nous pouvons avoir un impact significatif sur ce qui se passe à long terme », en invitant les entreprises à s’associer à l’UCCI.

Le groupe Dart a déjà établi un partenariat avec l’université sur son initiative de durabilité, a-t-il dit.

Plan d’action pour la durabilité

Le cours fait partie du Plan d’action pour la durabilité de l’UCCI, que le collège décrit comme « une feuille de route pour utiliser notre campus comme un laboratoire vivant, intégrant la recherche, l’innovation et l’engagement envers des actions concrètes ».

Cette feuille de route inclut également l’établissement du Centre de biodiversité, d’innovation et de durabilité de l’UCCI, selon le président de l’UCCI, Robert Robertson, qui a déclaré que cela pourrait impliquer un emplacement physique ou un comité inter-départemental d’intervenants.

Le chemin de l’UCCI pour soutenir la durabilité aux Caïmans a commencé en 2023 avec une subvention du fonds de développement durable de l’Union européenne, appelé RESEMBID, de 432 000 € (405 000 $ CI) pour former des Caïmaniens dans les domaines du tourisme, des TIC, des énergies renouvelables et de la construction. Cela a été suivi par une deuxième subvention l’année dernière de près de 1 million de dollars provenant de RESEMBID, que le collège a utilisée pour transformer le campus en un ‘laboratoire vivant’ alimenté par énergie solaire et pour créer un plan de durabilité.

Ce plan est maintenant complet, a déclaré Robertson aux participants du lancement, ajoutant qu’il est temps pour le collège lui-même et la communauté locale de contribuer à faire avancer le parcours de durabilité que l’établissement éducatif a entrepris.



L’installation de panneaux solaires sur le campus de l’UCCI. – Photo : Fournie

Le campus du collège lui-même a adopté la durabilité, avec des panneaux solaires de 100 kilowatts sur le toit de la Sir Vassel Johnson Hall qui alimentent un cinquième du campus, des stations de recharge pour véhicules électriques, un éclairage LED, des fenêtres résistant aux ouragans et des audits d’efficacité énergétique, a déclaré Robertson.

Il a dit que le collège prévoit d’élargir son curriculum en ajoutant des programmes tels qu’un certificat de technicien environnemental pour permettre à plus de locaux de se qualifier dans des domaines liés au changement climatique.

Robertson a également mentionné des discussions sur la création d’un « micro-réseau », qui impliquerait de connecter des panneaux solaires installés à l’UCCI, au John Gray High School à proximité et au Truman Bodden Sports Complex afin qu’en cas de pannes d’électricité, les trois bâtiments puissent partager de l’énergie.

« Maintenant, imaginez cela sur toute l’île. De cette manière, une fois que l’électricité est coupée, personne n’est privé de courant », a-t-il dit.

En se référant au nouveau programme de serres, il a déclaré : « Nous voulons vraiment commencer un plan pour un cours agricole qui respecte le fait qu’il existe des opportunités de cultiver des aliments sur l’île, ce qui serait bénéfique d’un point de vue commercial, mais aussi d’un point de vue environnemental.



Robert Robertson, président de l’UCCI, présente des détails sur le plan de durabilité de l’UCCI à un public de propriétaires d’entreprises locales et de représentants du gouvernement au Compass Vault le 29 octobre. – Photo : Norma Connolly

Le plan de durabilité, maintenant qu’il est terminé, sera soumis au conseil de l’UCCI pour approbation. Robertson a déclaré que certaines actions étaient nécessaires pour « exécuter les stratégies » du plan, dont l’une consiste à promouvoir des partenariats entre l’UCCI et le secteur public et privé.

L’UCCI a récemment été désignée « Champion des Caraïbes » par RESEMBID pour ses contributions au développement durable et à l’énergie renouvelable aux Caïmans. La campagne Champions of the Caribbean attire l’attention sur les différents pays et territoires d’outre-mer qui ont démontré un leadership et un engagement exceptionnels envers des pratiques durables.

La ministre de la durabilité et de la résilience climatique, Katherine Ebanks-Wilks, a également pris la parole lors de l’événement, soulignant l’engagement de l’UCCI en faveur de la durabilité, en disant : « Jamais auparavant le besoin de données, de recherche et d’innovation en matière de durabilité n’a été plus pressant. Les innovations locales qui cherchent à fournir des solutions et des perspectives spécifiquement pour les îles Caïmans sont vitales. »

