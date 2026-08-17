Îles Caïmans : un contrat de 2,9 millions de dollars pour évacuer pneus et ferrailles

Le Département de la santé environnementale des îles Caïmans, le DEH, a confié à l’entreprise Island Recycling l’évacuation d’environ 500 000 pneus accumulés à la décharge de George Town, ainsi que de plusieurs milliers de tonnes de ferraille entreposées dans les îles Sœurs.

Les pneus occupent environ 5,3 hectares et constituent un risque majeur d’incendie. Leur enlèvement doit également libérer une surface devenue indispensable pour prolonger la durée d’exploitation de la décharge de George Town.

D’un montant de 2,9 millions de dollars, le marché est financé par le gouvernement caïmanais. Les opérations devraient commencer en novembre 2026 et s’achever en mai 2027.

Cette intervention répond à une urgence, mais ne règle pas le problème structurel de la gestion des déchets. En 2025, environ 130 000 tonnes de déchets ont été traitées à George Town et moins de 3 % ont été détournées de l’enfouissement. Après l’abandon du projet ReGen en 2024, les Îles Caïmans cherchent toujours une solution durable associant réduction des déchets, recyclage, traitement et sécurisation de la décharge. Cayman Compass⁠, Compass TV⁠