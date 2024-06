Introduction de normes nationales pour les soins de santé aux adolescents

Dominica News Online –

Le ministère de la santé, du bien-être et des services sociaux, en partenariat avec le Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP), a annoncé la création de normes complètes pour des services de santé de qualité spécialement conçus pour les adolescents. Le Dr Lynora Fevrier Drigo, médecin en chef, a souligné que la Dominique avait la particularité d’être le premier pays de la région à mettre en œuvre ces normes, une étape qu’elle considère comme essentielle pour combler le fossé en matière de prestation de soins de santé et protéger cette génération du fléau des maladies non transmissibles (MNT).

Phael Lander, représentant de la jeunesse, estime que cette annonce “change la donne pour les jeunes de la Dominique. Cela montre que notre gouvernement nous écoute et accorde de l’importance à notre santé et à notre bien-être”.

L’objectif principal de ces normes est de garantir que les adolescents de toute la Dominique aient accès à des services de santé équitables, respectueux et adaptés à leurs besoins. Ces normes englobent les aspects physiques, mentaux et sociaux de la santé, offrant ainsi une approche holistique des soins de santé aux adolescents.

Principaux éléments des normes

Accessibilité : Veiller à ce que les établissements de santé soient facilement accessibles aux adolescents, en tenant compte de facteurs tels que l’emplacement, les heures d’ouverture et l’accessibilité financière.

Confidentialité et respect de la vie privée : Garantir que les adolescents puissent rechercher et recevoir des services de santé de manière confidentielle et privée, en favorisant la confiance et en les encourageant à demander de l’aide sans craindre d’être stigmatisés ou de voir leur vie privée bafouée.

Soins complets : Fournir une gamme complète de services répondant aux besoins préventifs, curatifs et de réadaptation, y compris la santé sexuelle et reproductive, le soutien à la santé mentale et les conseils en matière d’abus de substances.

Services adaptés aux jeunes : Créer un environnement accueillant et non moralisateur, avec des prestataires de soins de santé formés pour communiquer efficacement avec les adolescents et comprendre leurs problèmes de santé spécifiques.

Participation et autonomisation : Impliquer les adolescents dans la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des services de santé afin de s’assurer que leur voix est entendue et que leurs besoins sont satisfaits.

Efforts de collaboration : Cette initiative a été développée grâce à une collaboration étendue avec des experts nationaux et internationaux de la santé, des représentants des adolescents et des parties prenantes de la communauté.

Ces normes sont alignées sur les meilleures pratiques mondiales et les lignes directrices de l’Organisation mondiale de la santé sur la santé des adolescents. Une série de programmes de formation sera organisée pour les prestataires de soins de santé de toute l’île, afin de garantir une faisabilité et une efficacité optimales. Le personnel sera formé aux principes des soins adaptés aux adolescents, aux techniques de communication et aux besoins spécifiques des adolescents en matière de santé. Le suivi et l’évaluation continus joueront un rôle central au fur et à mesure du développement du programme, afin de permettre des ajustements et des améliorations en fonction du retour d’information et des résultats en matière de santé.

Casanni Laville, ministre de la santé, du bien-être et des services sociaux, a déclaré : “L’élaboration de ces normes marque une étape importante dans nos efforts continus pour améliorer les soins de santé pour tous les Dominicains. Les adolescents représentent notre avenir, et il est impératif que nous leur apportions le soutien et les soins dont ils ont besoin pour s’épanouir”.

Selon un communiqué du ministère de la santé, “cette initiative souligne l’engagement de la nation à améliorer le bien-être et la santé de ses jeunes, en reconnaissant leurs besoins et leurs défis uniques à cette étape critique de la vie”.

L’établissement de ces normes est une étape initiale pour le gouvernement, qui prévoit “une évaluation et un perfectionnement continus afin de garantir la meilleure qualité de soins possible pour tous”.

