JAMAÏQUE : le fonds de retraite des travailleurs du tourisme dépasse six milliards de dollars jamaïcains

Caribbean News Global

Par Shanna K. Salmon

KINGSTON, Jamaïque (JIS) — Le régime de retraite des travailleurs du tourisme (Tourism Workers Pension Scheme, TWPS) a accumulé plus de six milliards de dollars jamaïcains d’épargne et compte plus de 10 800 travailleurs inscrits.

Le ministre du Tourisme, Edmund Bartlett, a communiqué ces chiffres le 15 septembre, lors d’une intervention à distance devant un petit-déjeuner de presse organisé dans le cadre du Jamaica Product Exchange (JAPEX). Il a indiqué que cette initiative suscitait également un intérêt international : ONU Tourisme considère le régime jamaïcain comme un modèle qui pourrait être étendu à l’industrie touristique mondiale.

« C’est une initiative révolutionnaire. Ce matin encore, avant de participer à cette rencontre, j’ai eu des échanges avec ONU Tourisme. Ses représentants ont présenté le régime global de retraite des travailleurs jamaïcains comme un modèle remarquable, qui devrait, selon eux, être intégré plus largement aux activités touristiques à travers le monde. »

Le ministre Bartlett a expliqué que ce régime avait été créé pour répondre à la nécessité d’offrir aux travailleurs du tourisme un filet de protection sociale et une plus grande sécurité financière à la retraite.

« Je me souviens de la naissance de cette idée. Nous avions reconnu que les travailleurs du tourisme avaient besoin de cette protection sociale : ils travaillent, ils consacrent leur vie à leur métier et, au bout du compte, se retrouvent bien souvent dans le dénuement. Nous avons changé cet avenir, et ce programme ainsi que cette politique vont transformer toute cette situation. »

Le ministre a également évoqué les efforts entrepris pour poursuivre la professionnalisation du tourisme et améliorer la situation des travailleurs du secteur.

« Notre objectif sera de professionnaliser le secteur, de former les travailleurs, de certifier leurs compétences et de mettre en place une classification professionnelle, afin que leur rémunération puisse également refléter cette nouvelle organisation. »

Edmund Bartlett a souligné que les travailleurs du tourisme étaient au cœur du développement du secteur, alors que la Jamaïque cherche à améliorer la qualité de l’expérience proposée aux visiteurs.

« Pour nous, la qualité du service représente 60 % de la valeur de l’expérience vécue par un visiteur. Et nous voulons être reconnus comme une destination offrant le meilleur service », a déclaré le ministre.