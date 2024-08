Julien Alfred, championne olympique !

Son triomphe aux Jeux olympiques de Paris 2024 ne fait que confirmer son statut de star montante de l’athlétisme mondial et inspire une nouvelle génération d’athlètes dans son pays​.

Pour la première fois depuis 1996, une seule Jamaïcaine était présente en finale olympique du 100 mètres féminin, tandis que trois Américaines se sont alignées au départ, une première depuis 2012. Mais la véritable surprise de cette course historique vient de Sainte-Lucie. En effet, Julien Alfred, la jeune sprinteuse de 23 ans, a marqué l’histoire en remportant la médaille d’or avec un temps record de 10,72 secondes. À la fin de cet article, retrouvez les félicitations de Serge Letchimy, Président du Conseil Exécutif de Martinique, pour cette victoire historique.

Alignée au couloir 6, Julien Alfred a surclassé ses concurrentes, notamment les Américaines Sha’Carri Richardson et Melissa Jefferson, qui ont terminé respectivement en deuxième et troisième position avec des temps de 10,87 et 10,92 secondes. Tia Clayton, la jeune Jamaïcaine de 19 ans, courait dans le couloir 4, juste à côté de la championne africaine Marie-Josée Ta Lou-Smith.

Cette victoire sur la piste du Stade de France sous des conditions météorologiques fraîches et pluvieuses tant à Paris qu’à Sainte-Lucie représente une première pour son pays. Julien Alfred ajoute ainsi un titre olympique à son palmarès, déjà enrichi par un titre mondial en salle sur 60 mètres, faisant d’elle la première athlète de Sainte-Lucie à remporter de tels honneurs.

La trajectoire de Julien Alfred est remarquable. Née à Ciceron, elle a rapidement démontré son potentiel en remportant des titres universitaires aux États-Unis avant de se lancer dans une carrière professionnelle couronnée de succès. Son triomphe aux Jeux olympiques de Paris 2024 ne fait que confirmer son statut de star montante de l’athlétisme mondial et inspire une nouvelle génération d’athlètes dans son pays​.

Réaction du Président du Conseil Exécutif de Martinique

Matinik, 3 août 2024

« En ce jour historique, je tiens à exprimer mes plus sincères félicitations pour la brillante victoire de Julien Alfred au 100 mètres lors des Jeux Olympiques. En déjouant tous les pronostics, elle a prouvé que la détermination et l’excellence pouvaient triompher de tous les obstacles. Cette victoire éclatante est bien plus qu’un simple triomphe sportif; elle est le reflet du courage et de la résilience de tout un peuple.

Elle incarne la fierté caribéenne, et son succès résonne profondément dans le cœur de chacun d’entre nous. La Martinique est profondément émue et immensément fière de cette réalisation remarquable. En ce moment de célébration, nous ressentons une connexion encore plus forte avec nos frères et sœurs de Sainte-Lucie.

Julien Alfred a fait honneur non seulement à Sainte-Lucie, mais à toute la Caraïbe, en nous rappelant la grandeur et le potentiel de notre communauté. De tout cœur, nous vous félicitons et nous nous joignons à vous pour célébrer cette victoire historique. La fierté que nous ressentons est partagée et sincère.

Bravo à cette championne et à tout le peuple de Sainte-Lucie pour cette magnifique réussite ! »

Serge Letchimy

Président du Conseil Exécutif de Martinique