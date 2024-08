La coalition pour la réforme électorale augmente la mobilisation du public alors qu’elle fait pression sur le gouvernement pour qu’il modifie le projet de loi électorale.

Dominica News Online –

La Coalition pour la réforme électorale (ERC) prévoit d’intensifier sa campagne de mobilisation publique au cours des six prochaines semaines, alors qu’elle réitère son appel au Premier ministre Roosevelt Skerrit et à la Commission électorale pour qu’ils ” fassent ce qu’il faut ” et réintègrent les sections sur le financement des campagnes électorales recommandées par Sir Dennis Byron, dans le projet de législation électorale du gouvernement.

L’ERC exige également que le gouvernement réintègre les dispositions prescrivant la sélection, la nomination et la désignation des membres de la Commission électorale, et qu’il fasse passer dans la loi les détails nécessaires à la préparation des cartes d’identification des électeurs, tels qu’ils ont été soumis par l’ERC et qui font partie des “dispositions du peuple pour l’achèvement de la législation sur la réforme électorale”.

Dans un communiqué, l’ERC a déclaré qu’il considérait les réglementations relatives au financement des campagnes électorales comme un aspect essentiel du processus de réforme électorale et que leur suppression permettait au Parti travailliste de la Dominique d’accéder à des fonds illimités provenant de sources inconnues, qu’il a utilisés pour.. :

affréter des avions et des bateaux pour transporter les électeurs d’outre-mer

importer des ressortissants de la diaspora qui n’ont pas le droit de vote

Engager des artistes internationaux très coûteux dans les activités de campagne politique du parti travailliste

éventuellement acheter des candidats qui n’ont pas d’antécédents en matière d’activités politiques ou communautaires

Corruption probable d’électeurs

Engager des consultants étrangers très coûteux pour gérer la campagne du parti travailliste.

Contrôle des médias

Contrôle des bus et des systèmes de sonorisation pour empêcher les forces d’opposition d’accéder à ces services.

Possibilité de payer les électeurs le jour de l’élection.

Importation d’accessoires électoraux coûteux

Possibilité d’obtenir de l’argent de toutes sortes de sources inconnues.

L’ERC lance un appel aux partis politiques, au secteur privé, à la société civile et aux citoyens dominicains, dans leur pays et à l’étranger, pour qu’ils se joignent à la dernière ligne droite de la campagne en faveur de la réforme électorale. La Coalition insiste sur le fait qu’il faut résister à toute tentative du gouvernement du Parti travailliste de la Dominique de se présenter au parlement sans réglementation sur le financement des campagnes électorales et invite les citoyens à se préparer à une telle éventualité.

“La lutte pour la réforme électorale a été longue et frustrante, mais la fin est proche. Tout ce qu’il faut, c’est que le Premier ministre remette en place la réglementation sur le financement des campagnes électorales, les dispositions recommandées pour la nomination des membres de la Commission électorale ainsi que la limite d’âge de 65 ans pour la retraite du directeur général des élections dans la législation proposée”, a déclaré l’ERC dans son communiqué.

En outre, la Coalition souhaite que le gouvernement modifie les dispositions relatives aux cartes d’identification des électeurs, que le réenregistrement des électeurs soit effectué en Dominique et non à l’étranger, ainsi que d’autres amendements mineurs présentés par l’ERC, “et la législation sera prête à être mise en œuvre en tant qu’exigence minimale acceptable”.

Le communiqué poursuit en déclarant que “l’ERC est convaincu que le bon sens prévaudra et que le peuple du Commonwealth de la Dominique bénéficiera d’un système électoral qui ne sera pas contaminé par de grosses sommes d’argent provenant de sources inconnues. La Dominique mérite des élections libres et équitables sur un pied d’égalité. Par la grâce de Dieu, le Commonwealth de la Dominique se dotera d’une législation électorale dont il sera fier”.

Le Premier ministre Roosevelt Skerrit a rejeté la demande de l’ERC d’inclure les empreintes digitales dans la carte d’électeur, arguant, lors de sa récente contribution au débat sur le budget, que cela ferait du vote un acte criminel en Dominique.

“Nous avons dit que nous voulions une carte d’identité nationale. Nous avons dit, d’accord, prenez la carte d’électeur. Maintenant, ils ont émis une carte d’électeur. Ils veulent plus de choses sur la carte d’électeur que l’on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde. Et le passeport, qui est le document suprême de notre pays, n’a pas de tampon. Alors pourquoi devrions-nous mettre en place des systèmes pour rendre les choses difficiles ?”, a déclaré M. Skerrit… “Ne sommes-nous pas une nation progressiste, Monsieur le Président, où les gens se voient refuser le droit de vote en raison des circonstances économiques et sociales, et où les gens se sont battus durement dans notre monde et dans une partie de notre monde pour le droit de vote, que nous sommes maintenant dans la 24e année de la loi essayant de mettre en place des systèmes pour refuser aux gens l’accès au vote, un droit fondamental.”

Il a précisé qu’une fois qu’il aurait reçu la soumission de la Commission électorale sur le projet de législation électorale, celui-ci serait présenté au Parlement.

