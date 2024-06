La communauté cherche à soutenir les jeunes en difficulté

Cayman Compass

Par Dana Kampa – 14 juin 2024

Note de la rédaction : Si vous, ou quelqu’un que vous connaissez, êtes confronté à des problèmes similaires à ceux soulevés dans cet article, il existe des ressources disponibles pour vous aider, dont la liste figure à la fin de l’article.

Alors que le soir tombait sur le lycée John Gray, des centaines d’élèves et d’autres membres du public ont brandi des bougies allumées, tandis que des ballons bleus et blancs en forme de colombe s’envolaient dans un coucher de soleil rose et indigo saisissant.

Les jeunes participants se sont aidés les uns les autres à allumer leurs bougies, se sont serrés dans les bras tout en partageant des souvenirs et en enregistrant sombrement la foule qui levait les mains à l’unisson.

Ils étaient là pour rendre hommage à une jeune étudiante brillante, admirée en tant qu’athlète multisports, artiste, universitaire et amie compatissante, qui est décédée le 23 mai à l’âge de 16 ans.

“C’était une élève merveilleuse, dont le potentiel et l’avenir étaient aussi brillants que son sourire”, a déclaré Jon Clark, directeur de l’école John Gray, au groupe rassemblé lors de la veillée du 31 mai. “Sa lumière continuera à nous guider et son esprit fera toujours partie de notre famille John Gray.

Les membres des familles, les amis et les camarades de classe ont envahi le parking devant l’école, où des rubans noirs et des bouquets de fleurs bleues ont été accrochés aux piliers. Parmi les centaines de personnes présentes, beaucoup portaient du bleu en son honneur. Certains portaient des T-shirts spéciaux contenant son portrait et le verset biblique Jérémie 31:3, rappelant que l’adolescente était partie mais qu’elle ne serait jamais oubliée.

Le Seigneur nous est apparu autrefois, disant : “Je t’ai aimé d’un amour éternel, je t’ai attiré avec une bonté inaltérable”, dit le texte.

M. Clark a déclaré que le fait d’avoir vu les élèves du lycée John Gray, en particulier ceux de la 11e année, s’unir pour se soutenir les uns les autres dans cette épreuve a été l’un des moments dont il est le plus fier en tant que directeur.

Soutenir les jeunes

Les organisateurs de la veillée ont souligné l’importance de donner aux élèves un espace pour reconnaître et surmonter la perte inattendue d’un camarade.

L’organisation à but non lucratif Alex Panton Foundation s’est mobilisée pour apporter un soutien en matière de santé mentale aux adolescents à l’occasion de chacun des décès soudains survenus aux îles Caïmans cette année, et des observateurs ont fait part de leur inquiétude quant au bien-être des jeunes confrontés à des facteurs de risque bien supérieurs aux moyennes mondiales.

Bien que les informations actualisées sur les cas de suicide dans la communauté soient limitées, les données fournies par le Coroner’s Court au Compass indiquent un total de 24 cas de suicide conclus depuis le début de l’année 2015. Toutefois, cela n’inclut pas les affaires en cours qui peuvent prendre des années pour être traitées par le système judiciaire. La seule affaire conclue en 2024 découle d’un incident survenu l’année dernière.

Le tribunal a documenté un cas terminé en 2016, trois en 2017, deux en 2019, cinq en 2020, un en 2021, six en 2022, cinq en 2023 et un jusqu’à présent en 2024.

Les habitants se sont rassemblés pour des symposiums éducatifs, de collecte de fonds et d’autres événements destinés à montrer leur soutien à ceux qui luttent, le tout en mémoire d’Alex Panton, d’Addison Kelly et d’autres personnes disparues trop tôt.

Parallèlement à ces événements, de nouvelles ressources communautaires ont été mises en place, notamment le lancement de la ligne anonyme Cayman Kids Helpline en mars.

La protection de la santé mentale des jeunes reste un défi majeur, mais les experts s’efforcent d’élargir leur champ d’action et d’aider les gens à comprendre comment soutenir les jeunes.

Erica Lam, membre exécutif de la Fondation Alex Panton et psychologue clinicienne consultante, a déclaré au Compass qu’il était important que la communauté comprenne les défis auxquels les jeunes sont confrontés, afin d’aller de l’avant.

Elle a également souligné l’importance d’offrir aux jeunes un espace leur permettant de faire leur deuil et de gérer d’autres émotions complexes lorsqu’une tragédie se produit.

“Chaque fois qu’il y a une perte, tout le monde se rassemble”, a-t-elle déclaré. “Les recherches ont montré que le facteur de guérison le plus puissant en cas de traumatisme ou d’adversité est en fait le lien humain.

Nouvelles ressources disponibles

Traiter les émotions liées à une telle perte, ainsi que les luttes personnelles auxquelles sont confrontés de nombreux adolescents, peut s’avérer un défi de taille.



Des ballons bleus et blancs en forme de colombe flottent au milieu d’un coucher de soleil rose et indigo, tandis que les sympathisants se serrent les uns contre les autres et tiennent en l’air leurs bougies allumées lors de la veillée.

La Fondation Alex Panton a redoublé d’efforts pour soutenir les jeunes, en leur offrant un espace sûr et anonyme où ils peuvent exprimer leurs difficultés en matière de santé mentale.

La fondation a lancé sa ligne d’assistance Cayman Kids Helpline (649-5437) au début du mois de mars.

Emily Kelly, chef de projet à l’APF, a déclaré que la portée de la ligne d’assistance n’a cessé de croître chaque mois depuis son ouverture, la fonction d’envoi de SMS s’avérant particulièrement utile.”Nous voulons nous assurer que les jeunes ne connaissent pas seulement cette ressource, mais qu’ils lui font confiance et qu’ils savent qu’il s’agit d’un espace sûr où ils peuvent partager ce qu’ils traversent et où ils peuvent compter sur un espace sans jugement”, a-t-elle déclaré à la Boussole.

Mme Kelly précise que le service d’assistance téléphonique n’est pas destiné à intervenir en cas d’urgence, même si des personnes formées à cet effet peuvent aider à orienter une personne dans le besoin vers les ressources appropriées. Le service d’assistance téléphonique vise plutôt à offrir aux jeunes une plateforme leur permettant de parler honnêtement à quelqu’un de leurs problèmes de santé mentale.

Comprendre leurs difficultés

L’enquête semestrielle sur la consommation de drogues par les étudiants des îles Caïmans est un test décisif pour évaluer le bien-être des étudiants, et les résultats les plus récents sont préoccupants.

“Ils ont subi de nombreux traumatismes. Les données ne mentent pas”, a déclaré Mme Kelly. “Je pense qu’ils ont vraiment du mal à s’en sortir, et c’est compréhensible.

Les personnes interrogées dans le cadre de l’enquête 2022 ont décrit les expériences négatives qu’elles ont vécues pendant leur enfance, notamment la violence, les abus sexuels et le fait que des membres de leur famille souffrent de problèmes de toxicomanie.



Des fleurs bleues déposées devant John Gray lors de la veillée.£

L’enquête a été menée auprès de 1 934 élèves de la 8e à la 12e année.

Dans le monde, un adulte sur six – environ 16 % – a vécu au moins quatre types de traumatismes liés à l’expérience, selon les données des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (Centers for Disease Control and Prevention).

“Le stress toxique provoqué par les ECA peut modifier le développement du cerveau et affecter la façon dont le corps réagit au stress”, explique le CDC, qui souligne la corrélation entre les ECA et les maladies mentales et les problèmes de santé chroniques.

Les étudiants des îles Caïmans ont fait état d’un nombre d’expériences négatives nettement supérieur à la référence mondiale.

Un peu plus de 23 % de l’ensemble des élèves interrogés ont fait état de quatre ECA ou plus. Les garçons se situent presque au même niveau que la moyenne mondiale, mais 29,9 % des filles ont déclaré avoir vécu quatre expériences ou plus.

“Plus le nombre d’ECA est élevé, plus le risque est important”, a déclaré M. Lam.

Selon M. Lam, quatre ECA correspondent à un niveau élevé de stress toxique, et le fait de souffrir d’un seul type d’ECA est associé à un risque accru de tentative de suicide.

Une confrontation provoquée par une pandémie

Selon Mme Kelly, il est difficile de comprendre pleinement les défis auxquels les jeunes sont confrontés. Mais le stress subi par les familles pendant la pandémie est un facteur indéniable.

“La pandémie a forcé de nombreuses personnes à s’arrêter et à faire face à de nombreux traumatismes ou difficultés passés”, a déclaré Mme Kelly.

Cette confrontation peut avoir déclenché ou exacerbé des problèmes de santé mentale sous-jacents dans certains foyers, a-t-elle ajouté.

“Je pense que depuis lors, il est de plus en plus difficile pour nos jeunes de faire face aux choses auxquelles ils sont confrontés”, a déclaré Mme Kelly. “Ils ont subi de nombreux traumatismes.

Le flot d’informations sur les décès et les difficultés rencontrées dans le monde entier, accessibles par téléphone, est venu s’ajouter à ces facteurs de stress personnels.

Un autre défi auquel ils sont confrontés est la gestion de leur perception de la réalité dans un monde de plus en plus centré sur les médias sociaux.

Selon Mme Lam, il est facile de tomber dans un cercle vicieux de déconnexion et de perte d’identité. La famille et les amis peuvent les aider en leur réservant du temps hors écran pour communiquer.

Mais le monde numérique peut aussi être un atout, car il permet aux jeunes d’accéder à un soutien en matière de santé mentale, où qu’ils se trouvent.

Mme Kelly explique que la fondation s’efforce d’offrir des services de soutien à tous les habitants des îles grâce à des programmes virtuels tels que Breaking Barriers et Teen Talk. Le premier groupe s’adresse aux jeunes adultes âgés de 18 à 30 ans et propose des réunions mensuelles gratuites en ligne, animées par Tara Bush.

Atteindre tous les âges

De nombreux efforts de sensibilisation sont axés sur les adolescents de la communauté, mais les résidents de tous âges, y compris les jeunes adultes, sont à risque.

En mars, le jury du Coroner’s Court a déclaré que la mort de Raheem Tyrike Barrett, 27 ans, était un suicide. Le ressortissant jamaïcain s’est noyé dans le port de George Town en octobre de l’année dernière, entrant dans l’eau alors qu’il ne savait pas nager.

Plus de 700 000 personnes meurent chaque année dans le monde des suites d’un suicide, qui est la quatrième cause de décès chez les 15-29 ans, selon l’Organisation mondiale de la santé.

Alex’s Place, fondé en partenariat avec l’APF et le ministère de la santé et du bien-être, offre une assistance sur place en matière de santé mentale aux personnes âgées de 10 à 20 ans.

Une aide est également disponible pour les membres plus âgés de la communauté.

Selon Mme Kelly, l’un des principaux rôles de la fondation est d’offrir une aide financière aux personnes éligibles jusqu’à l’âge de 30 ans qui ont besoin d’aide pour accéder à des services privés de santé mentale.

Des marées changeantes

Au fur et à mesure que des organisations comme la Fondation Alex Panton s’implantent dans la communauté, les conversations sur la santé mentale évoluent.

En décembre 2020, les îles Caïmans ont officiellement dépénalisé le suicide, sur la base d’une recommandation de la Commission de réforme du droit.

La commission a formulé sa recommandation à la fin de l’année 2019, sur la base de la saisine du procureur général Samuel Bulgin.Les auteurs ont noté qu’il n’y avait pas d’exemples connus de poursuites pour suicide ou tentative de suicide dans les îles Caïmans, mais ils ont déclaré que l’élimination de la loi permettrait de s’aligner sur le Royaume-Uni et d’autres pays dans le monde.

Trouver l’espoir

La perception de la santé mentale dans le monde continue d’évoluer. Si une conversation ouverte est importante, Mme Kelly estime qu’il est tout aussi important de la faire suivre d’actions.

“Cela peut s’ajouter à leurs facteurs de stress ou de détresse mentale, s’ils partagent ce qui les dépasse ou ce dont ils ont besoin, et que nous continuons à dire ‘Nous sommes là pour vous’, mais que nous n’abordons pas les choses qui affectent leur santé mentale”, a déclaré M. Kelly. “Je pense que cela peut aggraver leurs inquiétudes et contribuer au désespoir qu’ils peuvent déjà ressentir.

À tous les jeunes qui ressentent une telle angoisse, elle suggère de trouver une personne de confiance, qu’il s’agisse d’un membre de la famille, d’un ami proche ou d’une autre personne de soutien.

“Trouvez votre personne”, a-t-elle déclaré. “Trouvez quelqu’un en qui vous avez confiance, sur qui vous pouvez vous appuyer, pour vous aider à faire face à la situation.

Mme Kelly reconnaît que certains parents ne savent pas quoi dire lorsque leur enfant leur parle d’automutilation ou d’autres problèmes. Elle conseille aux parents de rester calmes et d’affirmer à leur enfant qu’il parle à une personne de confiance.

“La première étape consiste à faire preuve d’ouverture d’esprit et de compassion”, a-t-elle ajouté. “Le fait de ne pas porter de jugement peut vraiment faire la différence lorsque quelqu’un révèle qu’il a des difficultés.

Mme Lam a également déclaré qu’il peut être utile de montrer à l’enfant qu’il est conscient de ses émotions. Plutôt que de cacher des émotions complexes à leurs enfants, les parents peuvent leur faire part de ces sentiments et, surtout, leur expliquer comment les résoudre de manière saine.

Le site web du Kids Helpline contient des informations destinées aux parents et aux éducateurs sur la manière de guider les enfants dont ils ont la charge.

Perspectives d’avenir

La version 2024 de l’enquête sur la consommation de drogues par les étudiants est en cours de réalisation, ce qui permettra de mieux comprendre le bien-être des étudiants à une date plus éloignée du pic de la pandémie. Les données devraient être publiées en février de l’année prochaine.

Entre-temps, il existe des moyens pour la communauté au sens large de soutenir les jeunes dans les moments difficiles.

Mme Kelly a indiqué que la fondation offrait de nombreuses possibilités de bénévolat, notamment pour gérer les lignes d’assistance.

La commissaire a également souligné l’importance de prendre simplement des nouvelles des jeunes dans sa vie et de leur faire savoir qu’ils ont toujours quelqu’un sur qui compter.

Ressources en matière de santé mentale

Si vous, ou d’autres personnes que vous connaissez, êtes confrontés à des problèmes similaires à ceux soulevés dans cet article, il existe des ressources disponibles pour vous aider.

En cas d’urgence, composez le 911.

CayMind (anciennement Mental Health Helpline). Appelez le 1-800-534-6463 (MIND) du lundi au vendredi, de 9h à 17h. Le service d’assistance téléphonique a été mis en place pendant la pandémie pour apporter un soutien.

La Fondation Alex Panton. Cette organisation à but non lucratif organise des groupes de soutien et propose des ressources sur le deuil. Pour obtenir des informations sur les services de soutien, envoyez un courriel à info@alexpantonfoundation.ky ou visitez le site alexpantonfound.ky/resources.

Alex’s Place. Les adolescents âgés de 10 à 20 ans peuvent s’y rendre sans rendez-vous et y être orientés. Située à l’hôpital des îles Caïmans ou appelez le 244-7856 ou le 949-8600.

Department of Children and Family Services (Département des services à l’enfance et à la famille). Pour les services non critiques fournis par le département, envoyez un courriel à DCFS@gov.ky ou appelez le 949-0290 à Grand Cayman et le 948-2331 à Cayman Brac, du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h.

Centre de crise des îles Caïmans. L’organisation caritative apporte son soutien à toutes les victimes de violences domestiques. Appelez la ligne d’assistance 24/7 au 943-2422, et la ligne d’assistance pour les enfants au 649-5437.

Un certain nombre de prestataires privés de soins de santé proposent des services de conseil et de soutien, comme Infinite Mindcare et The Wellness Centre.

