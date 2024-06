La Dominique en ligne pour le financement de la durabilité par la FAO

Dominica News Online –

Ces initiatives porteront sur divers aspects de la durabilité, notamment la durabilité urbaine, la gestion des eaux souterraines, la conservation de la biodiversité, l’atténuation du changement climatique et la dégradation des sols. Les projets sont soutenus par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), avec un accent particulier sur la promotion des stratégies de mobilisation du financement climatique et l’amélioration des solutions basées sur les écosystèmes dans la région.

Outre la Dominique, Antigua-et-Barbuda, les Bahamas, la Barbade, le Belize, la Grenade, la Guyane, Haïti, la Jamaïque, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, le Suriname et Trinité-et-Tobago participeront à la deuxième phase de l’initiative SOILCARE, axée sur la gestion durable des terres afin de soutenir des systèmes agroalimentaires plus productifs et plus résistants au changement climatique. Le projet vise à restaurer les terres agricoles, à améliorer les pratiques de gestion des terres et à bénéficier aux agriculteurs locaux de la région. Ces efforts s’inscrivent dans le cadre de la mission du FEM, qui consiste à promouvoir la viabilité environnementale et la résilience de divers écosystèmes en Amérique latine et dans les Caraïbes.

En Amérique du Sud et en Amérique centrale, les pays devraient recevoir le soutien de la FAO pour des solutions basées sur les écosystèmes et des réseaux d’infrastructures vertes, ainsi qu’une approche de gestion de la source à la mer pour améliorer la biodiversité, la sécurité de l’eau et l’économie bleue des principaux bassins hydrographiques.

