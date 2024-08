La Dominique parmi les syndicalistes caribéens à bénéficier d’une formation sur les normes internationales du travail.

Dominica News Online –

La secrétaire générale du Dominica Amalgamated Workers Union (DAWU), Mme Elias Leah Shillingford, fait partie des responsables syndicaux des Caraïbes qui ont suivi avec succès un programme de formation de trois semaines sur les normes internationales du travail (NIT) organisé par l’Organisation internationale du travail (OIT).

Cette formation, qui s’est déroulée du 22 juillet au 9 août 2024, a permis aux participants de mieux comprendre leur rôle au sein du système des NIT, le fonctionnement des mécanismes de contrôle et le processus de soumission des rapports à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR).

La formation visait à donner aux dirigeants syndicaux et aux responsables des relations industrielles des centrales syndicales des Caraïbes les moyens d’utiliser stratégiquement les mécanismes de contrôle de l’OIT. En renforçant leur participation à ces mécanismes, les responsables sont désormais mieux préparés à représenter efficacement les besoins et les droits des travailleurs, tant avant que leur pays ne ratifie les conventions que pendant les phases de mise en œuvre et de rapport.

Vingt participants d’Antigua-et-Barbuda, des Bahamas, de la Barbade, du Belize, de la Dominique, de la Grenade, de la Guyane, de la Jamaïque, de Saint-Kitts-et-Nevis, de Sainte-Lucie, de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, du Suriname et de Trinidad-et-Tobago ont pris part à ce programme complet.

Des remerciements particuliers ont été adressés à Son Honneur Mme Deborah Thomas-Felix, ancienne présidente du Tribunal industriel de Trinité-et-Tobago, à l’OIT Actrav, à la Confédération syndicale internationale, au Congrès du travail des Caraïbes et à l’ITCILO pour leur collaboration à la réussite de ce programme de formation.

Cette formation arrive à un moment crucial, car tous les pays participants sont actuellement en défaut de rapport à l’OIT-CEACR et doivent soumettre leurs rapports d’ici le 1er septembre 2024. La Dominique, en particulier, a treize conventions en souffrance. La réussite de cette formation garantit que ces syndicalistes sont désormais mieux équipés pour répondre à ces exigences de rapport et défendre les droits des travailleurs dans les Caraïbes.

Les participants à la formation ont reçu plusieurs informations clés :

Meilleure compréhension de l’ILS : Les participants ont acquis une connaissance approfondie du système des normes internationales du travail (NIT), y compris des rôles et responsabilités des syndicats dans ce cadre.

Mécanismes de supervision : La formation a porté sur le fonctionnement des mécanismes de contrôle de l’OIT, qui sont essentiels pour surveiller le respect des normes internationales du travail.

Compétences en matière de rapports : Les participants ont appris à soumettre efficacement des rapports à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR), un aspect essentiel pour s’assurer que les pays respectent leurs engagements.

Utilisation stratégique : La formation a mis l’accent sur l’utilisation stratégique des mécanismes de contrôle de l’OIT pour mieux défendre les droits et les besoins des travailleurs, avant et après la ratification des conventions.

Collaboration et mise en réseau : Le programme a facilité la collaboration entre les syndicalistes de divers pays des Caraïbes, favorisant un réseau de professionnels qui se consacrent à l’amélioration des normes du travail dans la région.

Application immédiate : À l’approche de la date limite de présentation des rapports à l’OIT-CEACR, les participants sont désormais mieux armés pour répondre à ces exigences et traiter les conventions en suspens, telles que les treize en attente pour la Dominique.

Ces acquis garantissent que les syndicalistes sont désormais plus à même de représenter et de défendre les droits des travailleurs aux niveaux national et international.

