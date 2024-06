La Dominique participe à un programme d’agriculture sensible au genre à partir de cette année

Dominica News

Un nouveau projet régional de 10 millions de dollars canadiens sur l’agriculture et les systèmes alimentaires intelligents face au climat dans les Caraïbes aura un impact significatif sur la région. Cette initiative devrait bénéficier aux agriculteurs et aux entrepreneurs de plusieurs pays, dont la Dominique, le Belize, la Grenade, la Guyane, la Jamaïque, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines et le Suriname.

Le projet, qui s’étendra de 2024 à 2028, est mené par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) en collaboration avec le Canada, les gouvernements locaux et les partenaires de la société civile. Le projet vise à renforcer la résilience des agriculteurs des Caraïbes face au changement climatique et à contribuer à la croissance économique de la région.

L’un des points forts du projet est l’amélioration des moyens de subsistance des femmes et des jeunes dans les chaînes de valeur de l’agriculture résiliente au climat. Cet objectif sera atteint grâce à une collaboration étroite avec les ministères de l’agriculture locaux, les organisations d’agriculteurs, les bureaux de la parité hommes-femmes, les instituts de recherche et les centres communautaires de transformation des produits agricoles.

L’initiative donnera également la priorité à l’utilisation de technologies, d’innovations et de pratiques intelligentes sur le plan climatique par les parties prenantes du secteur agricole afin de garantir une prise de décision davantage fondée sur des données et de plaider en faveur de l’expansion de chaînes de valeur inclusives, respectueuses de l’égalité des sexes et résilientes au changement climatique.

Lilian Chatterjee, haut-commissaire du Canada à la Barbade et dans les Caraïbes orientales, a souligné l’importance de l’autonomisation des femmes et de la réduction des écarts entre les sexes dans les systèmes agroalimentaires afin d’obtenir des résultats durables et résilients. Elle a également souligné l’engagement du Canada à compléter le projet par d’autres efforts visant à renforcer l’entrepreneuriat agricole et les systèmes alimentaires dans la région.

En outre, Mme Renata Clarke, coordinatrice sous-régionale de la FAO pour les Caraïbes, a mentionné la promotion de technologies intelligentes face au climat adaptées à la région et la mise en œuvre de pratiques et de technologies efficaces et abordables, y compris l’énergie renouvelable pour les pompes solaires pour l’irrigation, et les capteurs agricoles numériques.

L’objectif du projet est d’avoir un impact direct sur 2 500 bénéficiaires sur une période de quatre ans et demi, les femmes représentant 50 % et les jeunes 20 % des bénéficiaires. En outre, plus de 30 organisations d’agriculteurs, y compris des organisations dirigées par des femmes et des jeunes, seront impliquées tout au long de la période de mise en œuvre du projet. Bien que l’initiative vise principalement huit pays des Caraïbes, elle devrait avoir des retombées régionales importantes pour tous les États membres de la CARICOM.

J’aime ça : J’aime chargement…