La Dominique a voté mercredi 18 septembre à l’Assemblée générale des Nations unies (AGNU) en faveur d’une résolution appelant Israël à mettre fin à son occupation des territoires palestiniens dans un délai d’un an.

Au total, 124 nations ont voté en faveur de la résolution, 14 ont voté contre et 43 se sont abstenues. La résolution n’est toutefois pas contraignante et Israël n’a aucune obligation légale de la respecter. Elle demande à Israël de se conformer au droit international et de retirer ses forces militaires, de cesser immédiatement toute nouvelle activité de colonisation, d’évacuer tous les colons des terres occupées et de démanteler certaines parties du mur de séparation,

et de démanteler certaines parties du mur de séparation qu’il a construit à l’intérieur de la Cisjordanie occupée.

Il a également exigé qu’Israël restitue les terres et autres “biens immobiliers”, ainsi que tous les biens saisis depuis le début de l’occupation en 1967, et tous les biens culturels et autres biens confisqués aux Palestiniens et aux institutions palestiniennes.

Elle a également déclaré qu’Israël devrait permettre à tous les Palestiniens déplacés pendant l’occupation de retourner dans leur lieu d’origine et de réparer les dommages causés par l’occupation.

Elle appelle les États membres à ne pas vendre à Israël d’armes ou d’équipements militaires qui seraient utilisés à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Elle appelle au boycott de tous les produits israéliens fabriqués au-delà des lignes d’avant 1967.

Israël s’est empressé de dénoncer la résolution en déclarant qu’elle était “déconnectée de la réalité, qu’elle encourageait le terrorisme et qu’elle nuisait aux chances de paix” en ignorant les véritables préoccupations d’Israël en matière de sécurité, notamment à la suite de l’attaque du Hamas du 7 octobre.

Israël a également déclaré que la résolution encourage les organisations terroristes comme le Hamas et les pays comme l’Iran qui les soutiennent.

“La résolution envoie un message selon lequel le terrorisme est payant et donne lieu à des résolutions internationales”, a déclaré le ministère des affaires étrangères israélien dans un communiqué. “Cette décision ne fait qu’encourager le Hamas à rejeter l’accord de libération des otages et de cessez-le-feu, et éloigne encore davantage la possibilité de parvenir à un tel accord.

Israël s’est emparé des territoires palestiniens, à savoir la Cisjordanie, la bande de Gaza et Jérusalem-Est, lors de la guerre des Six Jours en juin 1967. Au cours de cette guerre, Israël a également pris la péninsule du Sinaï à l’Égypte et le plateau du Golan à la Syrie.

Ce conflit est le troisième des guerres israélo-arabes au cours desquelles Israël a affronté l’Égypte, la Syrie et la Jordanie.

Il s’agit d’une victoire décisive pour Israël, qui étend ses revendications territoriales tout en confirmant sa domination militaire au Moyen-Orient.

Les pertes pour les États arabes ont été désastreuses : l’Égypte a compté 11 000 victimes, la Jordanie 6 000 et la Syrie 1 000. En revanche, Israël ne perd que 700 hommes. Cependant, la guerre a marqué une nouvelle étape dans le conflit entre Israël et les Palestiniens, puisqu’elle a créé des centaines de milliers de réfugiés et placé plus d’un million de Palestiniens sous l’autorité d’Israël.

Les Palestiniens se féliciteraient de la nouvelle résolution de l’AGNU.

Riyad Mansour, ambassadeur palestinien aux Nations unies, a déclaré qu’il s’agissait d’un tournant “dans notre lutte pour la liberté et la justice”.

“Elle envoie un message clair : l’occupation israélienne doit cesser dès que possible et le droit du peuple palestinien à l’autodétermination doit être réalisé”, a-t-il déclaré.

