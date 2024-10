La maison du manioc de Ti Vilaj Kweyol montre la polyvalence de cette culture

Dominica News Online

Le manioc est un produit dominicain populaire, en particulier parmi le peuple indigène Kalinago, qui a historiquement incorporé le tubercule dans sa culture et son régime alimentaire. Cette année, une maison du manioc de conception unique est l’une des principales attractions de la troisième édition de Ti Vilaj Kweyol, qui se tiendra sous le thème “Tout Biten Domnik” au Jardin botanique du 21 au 24 octobre 2024.

Le manioc est considéré comme la deuxième source d’amidon la plus importante au monde et constitue une culture industrielle essentielle dans de nombreuses régions tropicales et subtropicales. L’amidon de manioc, également connu sous le nom de tapioca, a de nombreuses utilisations. L’objectif de la Maison du manioc est de mettre en évidence la polyvalence et les diverses applications du manioc, y compris les articles utilisés dans sa préparation et les démonstrations de délices à base de manioc.

La maison du manioc expose de la farine, de la vodka à base de manioc, une râpe à manioc, une passoire à manioc, une marmite en cuivre (capa), des plantes de manioc et des tubercules de manioc. L’année dernière, la noix de coco a été mise à l’honneur à Ti Vilaj Kweyol, avec la présentation d’une variété d’articles à base de noix de coco qui complétaient la Maison de la noix de coco.

J’aime ça : J’aime chargement…