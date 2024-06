La mise en scène de McBee d’Alwin Bully à New York : un succès retentissant

Dominica News Online –

David Heron, lauréat du Broadway World Award, et l’ensemble de la pièce “McBee” d’Alwin Bully se réjouissent du triomphe de la première américaine de la pièce, présentée au Jamaica Performing Arts Center (JPAC) à Jamaica, dans le Queens, à New York, le dimanche 23 juin. Heron, qui a produit et mis en scène la pièce, l’a proposée comme lecture scénique d’un soir en l’honneur du dramaturge Alwin Bully, aujourd’hui décédé, et pour célébrer le Mois de l’héritage caribéen américain, organisé chaque année par la ville de New York.

L’événement a attiré une foule nombreuse et enthousiaste au JPAC, qui a fait une ovation prolongée à la représentation. La distribution comprenait des acteurs de renom tels que Luke Forbes de la série Amazon Prime “Harlem” et Denise Hunt de “How Stella Got Her Groove Back”, ainsi que Jerry Benzwick, Lincoln Brown, Dianne Dixon, Emilio Evans, Gerard Joseph, Miranda Melhado, Mitzie Pratt et James Duke Walker.

Heron, qui a reçu le Broadway World Award 2023 du meilleur second rôle pour son rôle de Caliban dans la pièce “The Tempest” du Colonial Theatre of Rhode Island, est entré dans la distribution à la dernière minute pour remplacer un acteur qui a dû se retirer quelques jours avant le spectacle. La soirée a débuté par une réception de cuisine caribéenne en partenariat avec le restaurant Golden Krust, avec dégustation gratuite de thés Kendel Instant Ginger Teas.

Anita Bully, veuve du dramaturge né à la Dominique, et leur fils Brent Bully se sont adressés au public. Elle a expliqué que “McBee” était plus qu’une simple adaptation de “Macbeth” de Shakespeare ; il s’agissait d’une extension qui conservait l’intention de l’original tout en lui insufflant un contexte caribéen.

“Il s’agit d’une relecture et d’un remaniement de la même manière que Shakespeare a traité l’histoire originale tirée des Chroniques de Holinshed”, a-t-elle déclaré. “Alwin n’a pas essayé de réécrire la poésie de Shakespeare. Son intention était de donner à l’histoire une immédiateté caribéenne tout en conservant l’intention originale”.

Mme Bully a également présenté la nouvelle fondation Alwin Bully, qui vise à perpétuer l’héritage de son défunt mari en assurant la formation de jeunes talents dans le domaine des arts visuels et du spectacle.

David Heron a fait part de son expérience personnelle en tant que mentor de Bully, en Jamaïque, dans les années 1990. Il a rappelé que ses deux premières pièces, “Ecstasy” et “Intermission”, ont été développées grâce à des lectures scéniques dirigées par Bully et sa compagnie théâtrale, The Company Limited. Il attribue une grande partie de ses premiers succès aux conseils et au soutien de Bully.

“Je dois une grande partie de mes premiers succès en tant que dramaturge à Alwin, qui a passé de nombreuses heures à me motiver et à me guider pendant que je peaufinais les scénarios”, a déclaré M. Heron.

“McBee” raconte l’histoire d’un couple de politiciens des Caraïbes, Allan et Alice McBee, interprétés par Luke Forbes et Denise Hunt. Après qu’Allan a reçu une prophétie de trois rastafariens lui annonçant qu’il deviendra le Premier ministre de la nation, lui et sa femme concoctent un plan violent pour réaliser ce destin, ce qui entraîne des conséquences dramatiques. Heron a décrit la représentation comme “le second avènement de McBee”, exprimant son espoir que la pièce soit produite en entier et atteigne un public plus large. L’événement a également bénéficié du soutien de sponsors tels que The True Tribute Organization, IMC Media et Results Promo and Marketing.

J’aime ça : J’aime chargement…