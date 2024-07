La préparation à la tempête est en cours, le pays est plus engagé que jamais dans la cause environnementale, déclare le PM

Dominica News Online –

Le Premier ministre Roosevelt Skerrit a annoncé qu’au cours des prochaines semaines, son gouvernement organisera des opérations de nettoyage à l’échelle nationale afin de dégager les caniveaux en prévision d’une tempête.

Il a fait cette annonce lors de son discours à la nation jeudi soir.

Face à la prochaine saison des ouragans, préparons-nous et coopérons dès maintenant en renforçant nos toits et en dégageant les voies d’évacuation”, a-t-il déclaré. “Dans les semaines à venir, nous organiserons des nettoyages à l’échelle nationale pour nettoyer nos gouttières et nous assurer que nous sommes prêts à faire face à une tempête.

J’ai demandé aux parlementaires de prendre des nouvelles des personnes âgées et des personnes vulnérables et de s’assurer que leurs coordonnées leur sont communiquées au cas où elles auraient besoin d’aide”, a-t-il ajouté.

Selon M. Skerrit, il restera dévoué à la mission qu’il a commencée après le passage de l’ouragan Maria en 2017.

“Nous avons tous vu les vidéos et les photos de Beryl et nous nous souvenons tous du traumatisme de Maria”, a-t-il noté. “Je reste plus que jamais dévoué à la mission que j’ai commencée en 2017 après l’impact dévastateur de l’ouragan Maria”.

Il a déclaré que la Dominique est maintenant plus engagée que jamais à mener la charge en matière de sensibilisation à l’environnement.

“Depuis l’ouragan Maria, nous avons été le fer de lance de l’adoption de solutions innovantes pour s’adapter à l’évolution du climat, y compris des pratiques agricoles améliorées, des mesures de protection côtière et des initiatives en matière d’énergie verte.”

Il a ajouté que le pays continuerait à fixer et à poursuivre des objectifs ambitieux en matière d’adoption d’énergies renouvelables, afin de mettre en place des systèmes énergétiques plus propres et plus durables.

En outre, il a souligné que le gouvernement entendait améliorer sa compréhension des systèmes climatiques et élaborer de nouvelles stratégies d’atténuation et d’adaptation.

“En tant que gouvernement, nous plaiderons en faveur d’une plus grande sensibilisation du public et d’un plus grand activisme de la part de nos jeunes”, a déclaré M. Skerrit. “Nos jeunes doivent s’approprier davantage leur avenir dans un monde de plus en plus hostile à leur bien-être collectif.

Il a ajouté : “Le moment est venu pour nos jeunes d’exiger une action climatique plus forte et de demander aux pays développés de rendre des comptes”.

M. Skerrit a poursuivi en déclarant que l’heure n’était pas à la division, mais au rassemblement.

“En effet, nous sommes confrontés à une crise qui n’est pas de notre fait. L’heure n’est pas à la division”, a-t-il encouragé. “C’est le moment de nous rassembler et de nous préparer, et c’est le moment pour nous d’examiner nos priorités et de réaliser que dans ce monde en mutation, nous sommes plus forts ensemble que séparément.

