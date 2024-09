La prochaine génération de jeunes leaders sera honorée lors de la cérémonie de remise des prix du Commonwealth pour la jeunesse 2025

Secrétariat du Commonwealth

Les nominations sont désormais ouvertes pour les 2025 Commonwealth Youth Awards for Excellence in Youth Work (Prix de la jeunesse du Commonwealth pour l’excellence dans le travail de jeunesse). Ces prix reconnaissent la contribution inestimable des jeunes âgés de 15 à 29 ans et saluent leurs réalisations en vue d’atteindre les objectifs de développement durable (ODD).

Les candidatures seront clôturées le vendredi 18 octobre 2024. De plus amples informations sur les prix, les critères de nomination et le processus de candidature sont disponibles sur le site web des Commonwealth Youth Awards.

La dernière lauréate du prix de la jeunesse, Maya Kirti Nanan, originaire des Caraïbes, est arrivée en tête d’une liste de 50 jeunes gens extraordinaires qui avaient été présélectionnés cette année-là. La jeune personne du Commonwealth de l’année 2023 est originaire de Trinité-et-Tobago et dirige une organisation à but non lucratif qui crée des opportunités pour les personnes ayant des besoins spéciaux et soutient leur développement.

Depuis plus de cinq décennies, le programme de la jeunesse du Commonwealth (CYP) se concentre sur l’autonomisation et l’enrichissement de la vie des 1,5 milliard de jeunes citoyens du Commonwealth.

Commentant les contributions essentielles des jeunes à des sociétés pacifiques et prospères, la secrétaire générale du Commonwealth, la très honorable Patricia Scotland KC, a déclaré :

“Nos jeunes sont à la pointe de l’innovation et de l’action, travaillant sans relâche pour transformer notre avenir commun. Leur dévouement et leur créativité sont essentiels pour concrétiser la vision du Commonwealth d’une communauté mondiale résiliente et inclusive.

“Les prix sont un tremplin pour ces héros souvent oubliés, qui peuvent ainsi être reconnus sur la scène mondiale, recevoir les financements nécessaires et bénéficier d’un mentorat. Mais surtout, j’espère que la cohorte 2025 nous inspirera tous par son ingéniosité et sa détermination à œuvrer pour un avenir durable pour tous”.

Le secrétaire général du Commonwealth a exhorté d’autres jeunes innovateurs et leaders à soumettre leurs candidatures pour avoir une chance d’être célébrés pour leurs contributions.

Afin de soutenir davantage les jeunes acteurs du changement qui s’efforcent de transformer leurs communautés locales, la Fondation du Commonwealth accordera des subventions supplémentaires pour le renforcement des capacités aux candidats éligibles afin de les aider à développer leurs projets, tandis que la Fondation Khalili offrira des prix supplémentaires, dont cinq Youth PEACE Awards, dans le cadre de l’initiative Commonwealth Faith Festival (Festival de la foi du Commonwealth).

Soutenir les jeunes acteurs du changement par des partenariats

Layne Robinson, responsable du développement de la politique sociale au Secrétariat du Commonwealth, a lancé les prix lors de la réunion des ministères de la jeunesse du Pacifique (PMYM) qui se tient du 4 au 5 septembre 2024 à Nadi, dans la République des Fidji :

“C’est un heureux hasard que nous soyons dans le Pacifique à ce moment-là pour lancer cette opportunité de présenter les impacts tangibles, passionnants et significatifs réalisés par les jeunes du Commonwealth dans le domaine du développement.

“Ces prix nous permettent d’en savoir plus sur le travail accompli par les jeunes dans nos 56 États membres et nous donnent l’occasion de les soutenir. En amplifiant leur travail, les prix les aident à devenir des phares pour les autres et à construire la prochaine génération de leaders”.

Sous le thème “Relancer les filets : S’engager à nouveau en faveur du développement de la jeunesse dans le Pacifique”, le PMYM a pour objectif d’ouvrir la voie à de futures initiatives de développement de la jeunesse et de faire progresser l’autonomisation des jeunes dans la région.

La reconnaissance du rôle des jeunes dans la construction de sociétés résilientes est également importante à l’approche de la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth (CHOGM) qui se tiendra en octobre à Samoa. La CHOGM de 2024 aura pour thème : Un avenir commun résilient : Transformer notre richesse commune.

Pendant la CHOGM, un forum de la jeunesse de deux jours marquera le point culminant de l’Année de la jeunesse du Commonwealth. Il réunira des jeunes leaders, des chefs de gouvernement et d’autres parties prenantes qui décideront des initiatives à prendre pour soutenir le développement de la jeunesse.

