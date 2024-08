La reprise rapide du tourisme dans les Caraïbes après l’ouragan Beryl témoigne de la résilience de la région, selon les experts

Dominica News Online –

Selon les dernières conclusions de ForwardKeys, en partenariat avec l’Association de l’hôtellerie et du tourisme des Caraïbes (CHTA), il y a eu une reprise notable du tourisme dans les pays touchés par l’ouragan Beryl, en particulier de la part des voyageurs originaires des États-Unis. Bien qu’une analyse plus approfondie soit encore en cours, les données préliminaires indiquent une tendance positive dans le secteur du tourisme des Caraïbes, démontrant sa résilience et sa capacité de récupération.

Après une baisse temporaire des réservations dans les Caraïbes à la suite de la tempête, la région a connu un rebond remarquable. Les États-Unis, un marché clé pour les Caraïbes, montrent des signes prometteurs de reprise rapide, dépassant la moyenne générale.

En particulier, la Grenade, directement touchée par la tempête, a connu une reprise impressionnante, ramenant rapidement son marché à des niveaux proches de ceux d’avant la tempête. Plus précisément, depuis le 9 juillet, les ventes de billets des États-Unis vers les Caraïbes ont repris leur croissance d’une année sur l’autre, ce qui indique un retour en force malgré les revers initiaux. La Jamaïque, également touchée par la tempête, a rapidement retrouvé des taux de réservation proches de la normale.



Olivier Ponti, directeur de l’intelligence et du marketing, ForwardKeys

Olivier Ponti, directeur de l’intelligence et du marketing chez ForwardKeys, a déclaré : “Les informations complètes de ForwardKeys sur les voyages montrent clairement l’impact significatif à court terme de l’ouragan Beryl sur les voyages dans les Caraïbes, en particulier dans les îles situées sur la trajectoire directe de la tempête. Toutefois, la rapidité de la reprise est un signe très encourageant de la résilience de l’économie touristique de la région. Le marché américain, qui est si important pour les Caraïbes, montre la voie, tandis que des segments tels que les voyages de groupe et les vols à la demande se redressent plus fortement à mesure que les voyages humanitaires et de première nécessité reprennent de la vigueur. Bien que les réservations aient été immédiatement et fortement touchées, nous constatons une normalisation vers les niveaux de 2023 dans toute la région, ce qui est de bon augure pour le reste de la saison”.



Nicola Madden-Greig, présidente de l’Association de l’hôtellerie et du tourisme des Caraïbes (CHTA)

Nicola Madden-Greig, présidente de la CHTA, a déclaré : “Si l’impact de l’ouragan Beryl a été ressenti directement dans les destinations touchées – Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Grenade, Carriacou et Petite Martinique, et la côte sud de la Jamaïque – et indirectement dans d’autres îles de la région, il est essentiel de se rappeler que les Caraïbes sont vastes. Si les voyages vers les zones touchées ont temporairement diminué, de nombreuses destinations épargnées par la tempête restent pleinement opérationnelles et ouvertes aux affaires. En outre, la reprise rapide des réservations en provenance des États-Unis, notre plus grand marché source, souligne l’attrait durable de notre région. Cette reprise rapide ne met pas seulement en évidence la résilience et la force de notre industrie, mais réaffirme également notre engagement inébranlable à surmonter les défis”.



