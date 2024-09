La semaine Kalinago démarre avec des officiels honorant un ancien de la culture, une exposition lapo kabwit.

Dominica News Online –

L’aîné culturel Skeet Tyson a récemment lancé un appel à la jeunesse de la Dominique pour qu’elle donne la priorité à sa foi en Dieu afin d’atteindre le succès national. Il a été honoré dimanche en tant qu’aîné culturel de l’année par la division de l’élévation Kalinago, en partenariat avec le conseil Kalinago et le comité des événements Kalinago. Cette cérémonie a marqué le début des célébrations de la Semaine Kalinago 2024.

“Aux jeunes, je dirai de se ménager, de vivre un jour à la fois et d’avoir le Seigneur au milieu de nous en premier lieu, et tout rentrera dans l’ordre. Aujourd’hui, je suis heureux d’être l’aîné culturel de la Semaine Kalinago 2024 et de tout ce que j’ai fait pour ma communauté”, a déclaré M. Tyson.

La communauté Kalinago a donné le coup d’envoi de la semaine Kalinago avec l’Expo 2024, dont le thème était “Unité dans la diversité, embrasser la culture Kalinago”. L’Expo visait à mettre en valeur divers aspects du patrimoine Kalinago, notamment l’artisanat traditionnel, des offres culinaires uniques, un défilé avec des vêtements Kalinago, de la musique folklorique, de la littérature, des jeux et des possibilités d’interaction sociale. En outre, un concours traditionnel Mas Lapo Kabwit a été organisé et le Sineku Lapo Kabwit Band a remporté le prix de 1500 dollars.



Bande Lapo Kabwit Photo : Division des affaires kalinago

Cet événement s’est déroulé au parc Soutoma, situé le long de la rivière Gaulette dans le territoire Kalinago, et a attiré un public varié, dont de nombreux Dominicains de toute l’île.

” Diverses activités sont prévues dans l’ensemble du territoire pour célébrer cette occasion. Le responsable culturel, M. Prosper Paris, a exhorté la population de la Dominique à participer à ces événements dans le cadre d’un effort collectif visant à faire progresser le développement de Waitukubuli : « Notre prochaine activité aura lieu le 17 septembre, avec la cérémonie de dénomination à la pleine lune et le dîner traditionnel Kalinago au Kalinago Barana Aute, à partir de 19 h. Le 18 septembre, nous tiendrons notre cérémonie d’inauguration de l’hôtel Kalinago Barana Aute, à l’occasion de l’inauguration de l’hôtel Kalinago Barana Aute. »

Le 18 septembre, la journée du patrimoine, de l’histoire, des mythes et des légendes se déroulera au Kalinago Barana Aute et s’adressera aux élèves de sixième année de l’école primaire, à partir de 10 heures. Nous enseignerons aux élèves les plantes médicinales et le patrimoine Kalinago. La cérémonie de la fumée aura lieu le 19 septembre, à la mémoire de nos anciens héros qui sont tombés et ont combattu pour la libération du peuple Kalinago, sur le site du soulèvement de 1930 à St Cyr, à partir de 10 heures. Le samedi, nous organiserons un défilé de mode au centre culturel Karina pour présenter des costumes traditionnels et des mannequins portant des vêtements autochtones. C’est une bonne occasion d’acheter des costumes qui seront également disponibles à la vente à partir du 15 septembre au Soutomah Park à Gaulette River. Nous souhaitons inviter tout le monde à ces activités”, a déclaré M. Prosper.



La chef Anette Sanford après l’écharpe de l’aîné culturel Photo : Division des affaires kalinago

La chef Kalinago, Mme Anette Thomas-Sanford, a exprimé sa fierté à l’égard de la communauté Kalinago et a souligné l’importance de reconnaître les personnes qui ont contribué de manière significative à l’avancement de la culture Kalinago. Elle a également mentionné la prochaine journée nationale de la tenue kalinago, prévue ce jeudi, en encourageant les Kalinagos du monde entier à revêtir leur tenue traditionnelle en guise de célébration.

“Cette semaine, nous célébrons la semaine Kalinago et nous avons rendu hommage à notre aîné culturel, M. Skeet Tyson, qui a apporté une contribution à la communauté. Nous pensons qu’à l’avenir, nous devrons reconnaître nos aînés et leurs contributions, car si les informations et les traditions ne sont pas transmises, elles seront perdues par nos jeunes et par la communauté”, a déclaré le chef Sanford.

“Nous célébrons la semaine Kalinago sur le thème de l’unité dans la diversité, de l’acceptation de la diversité : Unité dans la diversité, embrasser la culture Kalinago. J’encourage tous nos peuples indigènes à travailler ensemble et à reconnaître qu’unis en tant que force, nous pouvons accomplir bien plus que nos intérêts individuels. Nous voulons encourager tous les habitants de la Dominique et les personnes qui sont Kalinago mais qui vivent en dehors du territoire Kalinago à venir célébrer avec nous, en particulier notre journée de la robe Kalinago qui a lieu jeudi. Nous encourageons toutes les personnes, où qu’elles soient, si elles sont indigènes ou d’origine indigène, à porter une tenue indigène jeudi et à participer à notre célébration”, a-t-elle poursuivi.



Participants à l’ouverture de la Semaine Kalinago

L’honorable Cozier Frederick, ministre de l’environnement, de la modernisation rurale, de l’élévation des Kalinago et de l’autonomisation des circonscriptions, ainsi que représentant parlementaire de la circonscription de Salybia, a déclaré que le thème de cette année encourageait une plus grande unité au sein du peuple Kalinago afin de répondre à ses aspirations en tant que communauté autochtone.

“L’unité dans la diversité est un thème qui résume exactement ce que nous sommes en tant que peuple unique dans l’espace Kalinago. Cela signifie que même si nous semblons être différents du reste de la population Waitukubulian, il est important de savoir que notre héritage est le véritable moteur de la société Waitukubulian.

Depuis de nombreuses années, nous nous sommes intégrés à la société dominicaine, de nombreuses personnes nous ont aidés dans ce voyage et nous sommes arrivés à un point de notre histoire où nous nous rassemblons pour nous assurer que nous pouvons exploiter toutes nos ressources afin de garantir que les obligations financières que nous avons en tant que peuple, la capacité humaine, tout cela est partagé car nous avons un rêve et un espoir communs de faire de la nation Kalinago une nation puissante pour nous préparer à aller de l’avant. Nous voulons conserver une communauté meilleure et plus puissante pour les générations d’enfants Kalinago à venir”, a déclaré M. Frederick.

La Semaine Kalinago se déroulera du 15 au 22 septembre, sous le même thème “Unité dans la diversité, embrasser la culture Kalinago”.

