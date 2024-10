La Vie Miel Honey remporte la catégorie Best International Honey – 2 matching jars (meilleur miel international

Nouvelles de la Dominique en ligne

Nathaniel Lovell avec le trophée de la première place pour le miel international – catégorie 2 bocaux assortis.

Note de l’éditeur : DNO a été informé que le prix de M. Lovell était dans une catégorie internationale spécifique (2 pots assortis), ce qui n’était pas indiqué dans le communiqué original reçu par DNO. Notre article a donc été modifié pour inclure cette nouvelle information.

L’apiculteur Nathaniel Lovell a obtenu la première place dans la catégorie Miel international – 2 pots assortis lors du UK National Honey Show, avec sa marque La Vie Miel, une marque de miel dominicain qu’il a créée et qu’il gère. L’exposition a eu lieu du 24 au 26 octobre 2024. Reconnu comme l’exposition de miel la plus importante et la plus estimée au monde, le UK National Honey Show est un événement de premier plan depuis plus d’un siècle. Cette année, la Dominique a participé pour la première fois à ce concours, qui met en compétition des produits provenant de divers pays du monde entier. Cette victoire historique souligne la reconnaissance croissante du miel dominicain au niveau international et met en évidence le potentiel de croissance du secteur apicole de la Dominique.

Lucia Honey Show 2023, où il a remporté les prix du meilleur miel ambré clair, du meilleur miel ambré foncé et de la meilleure exposition. La réussite aux niveaux régional et international représente un accomplissement personnel important pour M. Lovell et un progrès décisif pour les apiculteurs dominicains, ouvrant la voie à une plus grande sensibilisation et à des investissements plus importants dans le secteur.

M. Lovell a exprimé son immense joie à l’égard de cette récompense : “J’ai toujours pensé que notre miel dominicain avait des qualités très spéciales et uniques, et c’est formidable que cela ait été confirmé au plus haut niveau. Je suis fier de représenter mon pays et de mettre la Dominique sur la carte dans cette arène internationale”

Apiculteur passionné, Nathaniel gère plus de 100 ruches réparties sur sept ruchers situés entre Coulibistrie et Salisbury. La Vie Miel propose une sélection saisonnière de variétés de miel, dont le miel de printemps, le miel d’été, le miel d’automne, le miel de savonette, le miel crémeux et le miel chaud, infusé avec des piments locaux. En outre, Lovell produit de l’hydromel, un vin de miel de spécialité. Le miel de La Vie Miel est disponible dans de nombreux magasins locaux en Dominique et est également exporté à Saint-Martin et à Tortola.

Nathaniel Lovell est vice-président et président sortant de la National Beekeepers Cooperative et agit en tant que mentor dans le cadre du programme de mentorat de la coopérative. Il suit actuellement le programme de maître apiculteur à l’université de Floride, où il a atteint le niveau de formation d’apiculteur avancé. Alors que la demande mondiale de miel durable et de haute qualité ne cesse de croître, cette reconnaissance internationale marque un moment crucial pour le miel dominicain et soutient le développement continu de l’apiculture en Dominique.



J’aime ça : J’aime chargement…