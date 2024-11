L’actrice Merlisa Determined envisage Sainte-Lucie pour de futurs films Netflix

Par Tony Nicholas

15 novembre 2024

Après la sortie d’un film majeur le mois dernier, l’actrice Merlisa Determined, d’origine sainte-lucienne, estime qu’il est temps de produire des films dans son île natale. Merlisa, ambassadrice accréditée des Nations Unies et actrice primée, est connue pour ses rôles dans A Pound of Flesh (2015), The Land (2011), Gem of the Rainforest (2013), Clash (2021), ainsi que dans Second Chance sorti en 2023 aux côtés de Spragga Benz. Elle s’est également illustrée dans la série Netflix CLASH et dans le rôle de la méchante Lolita dans Lone Star Deception, un drame criminel avec Eric Roberts.

Diplômée de Texas Southern University avec une spécialisation en justice pénale, psychologie et arts du théâtre, Merlisa a grandi à Choiseul avant de s’installer aux États-Unis.

Après une visite à Sainte-Lucie en mai dernier, l’actrice a exprimé son désir de contribuer au développement des jeunes et de l’industrie cinématographique de l’île. « C’est un projet que je veux réaliser bientôt, surtout après la sortie du film Unbelievable », a-t-elle confié au St. Lucia Times. Ce film, dans lequel elle partage l’écran avec Spragga Benz, est réalisé par Cleon A. James et Robert Peters.

Merlisa a annoncé son intention de tourner deux à trois films à Sainte-Lucie, en mettant en valeur les paysages de l’île et en découvrant de nouveaux talents locaux, tout en collaborant avec des professionnels internationaux. Netflix est déjà impliqué dans le projet, notamment avec le réalisateur Robert Peters, connu pour son film Hijack 93.

Son prochain projet, Fractured Trust, réalisé par Henrovee Nathaniel, est en post-production. Elle espère ensuite se concentrer sur ses projets cinématographiques à Sainte-Lucie, contribuant à placer l’île sur la carte mondiale du cinéma.

