L’ambassade des États-Unis à Bridgetown renforce la collaboration aéronautique pour améliorer la connectivité dans la région

Dominica News Online –

L’ambassade des États-Unis à Bridgetown a annoncé l’expansion du Caribbean Aviation Working Group (Groupe de travail sur l’aviation dans les Caraïbes), une initiative visant à renforcer la connectivité aérienne dans la région des Caraïbes. Créé au début de 2024 par l’ambassadeur des États-Unis Roger Nyhus, ce groupe inclut désormais les ambassades américaines en Guyane, au Suriname et à Trinité-et-Tobago. Cette collaboration entre les quatre ambassadeurs américains vise à améliorer les déplacements aériens régionaux en mutualisant les ressources et les compétences pour relever les défis communs liés à la connectivité inter-îles.

Selon un communiqué de l’ambassade, cette initiative vise à établir un cadre pour une croissance durable du tourisme, du commerce et de la résilience économique dans les Caraïbes, reflétant l’engagement des États-Unis à favoriser une région plus interconnectée et prospère. L’ambassadeur Nyhus a souligné l’importance de cette expansion, déclarant :

« Améliorer la connectivité inter-îles enrichira l’expérience de voyage pour les touristes américains, les citoyens vivant dans les Caraïbes et les entreprises opérant dans la région, notamment en facilitant les voyages multi-îles. En améliorant l’accès à cette région exceptionnelle, nous stimulerons une croissance économique qui profitera aux communautés locales et renforcerons les liens entre les États-Unis et les Caraïbes. »

Le Caribbean Aviation Working Group se consacre à renforcer les connexions essentielles pour exploiter le potentiel économique des Caraïbes tout en soutenant la création d’emplois, l’accès aux soins de santé et les opportunités éducatives qui autonomisent les communautés locales et favorisent la prospérité régionale.

Soulignant le lien entre la connectivité régionale et le développement économique, l’ambassadrice des États-Unis à Trinité-et-Tobago, Candace Bond, a déclaré :

« En combinant nos ressources et notre expertise, nous élevons non seulement le transport aérien commercial dans la région, mais nous créons également de nouvelles opportunités pour la réponse aux urgences, la distribution de biens essentiels et la promotion des échanges culturels. »

Les États-Unis reconnaissent l’importance cruciale d’établir des systèmes de transport interrégionaux fiables pour bâtir des économies résilientes, attirer des investissements étrangers et encourager les échanges culturels et éducatifs à travers les Caraïbes, indique le communiqué. Le groupe de travail prévoit d’explorer des partenariats stratégiques, des opportunités d’investissement et des solutions logistiques spécifiques aux défis de transport dans les Caraïbes, tout en visant des pratiques durables sur le plan environnemental et une efficacité des coûts.

L’ambassadrice des États-Unis en Guyane, Nicole Theriot, a souligné l’importance d’une approche collaborative pour le succès à long terme, déclarant :

« L’expansion du Caribbean Aviation Working Group marque un moment décisif dans notre engagement à améliorer la connectivité régionale. En travaillant ensemble, nous pouvons créer de nouvelles opportunités pour les entreprises américaines et caribéennes. »

L’inclusion des ambassades américaines en Guyane, au Suriname et à Trinité-et-Tobago dans le groupe de travail représente une avancée notable dans la coopération entre les États-Unis et les Caraïbes dans le secteur aérien.

L’ambassadeur des États-Unis au Suriname, Robert Faucher, a souligné les avantages potentiels de l’accroissement de la connectivité pour les échanges culturels et économiques, affirmant :

« Les États-Unis sont à leur meilleur lorsque nous travaillons collectivement avec nos partenaires – c’est ce qui rend le Caribbean Aviation Working Group si spécial. En réunissant quatre ambassades, plusieurs agences gouvernementales et un réseau de connexions privées, nous espérons rapprocher encore davantage les États-Unis et les pays de la région des Caraïbes, pour le bénéfice pratique et réel de tous nos citoyens. Nous restons convaincus que c’est possible. »

J’aime ça : J’aime chargement…