L’ambassade des États-Unis à la Barbade accueille un atelier sur la coopération en matière de sécurité dans les Caraïbes orientales.

L’ambassade des États-Unis à Bridgetown, par l’intermédiaire de son bureau de liaison militaire, a organisé l’atelier annuel de coopération en matière de sécurité dans les Caraïbes orientales du 13 au 15 août 2024. Cet événement est un élément vital du partenariat continu entre les États-Unis et les nations des Caraïbes orientales, fournissant une plate-forme essentielle pour le dialogue et la planification stratégique concernant les mesures de sécurité dans la région.

Parmi les participants figuraient l’ambassadeur américain Roger Nyhus, de hauts représentants de la défense et de l’application de la loi des pays des Caraïbes orientales, ainsi que des membres des gardes nationales de Floride et des îles Vierges, qui ont présenté le programme de partenariat avec l’État. Des représentants de l’U.S. Southern Command (SOUTHCOM), de la Defense Security Cooperation Agency (DSCA), du Naval International Programs Office (NIPO), de l’Office of International Acquisitions Programs des garde-côtes américains et de l’Institut de coopération pour la sécurité dans l’hémisphère occidental ont également participé à la réunion.

“Depuis 2022, nous avons organisé près de 50 événements dans le cadre du programme de partenariat avec l’État, conçus pour répondre aux priorités émergentes des Caraïbes orientales en matière de sécurité nationale et régionale. Ces activités ont couvert tous les domaines, de la cybersécurité à la recherche et au sauvetage, en passant par le trafic d’êtres humains et de stupéfiants, et ont impliqué des centaines de participants de toute la région”, a déclaré l’ambassadeur Nyhus.

En 2024, le programme américain de financement militaire à l’étranger a alloué plus de 3,8 millions de dollars pour soutenir l’entretien de la flotte régionale d’intercepteurs SAFE Boat et de navires utilitaires SeaArk. En réponse à l’ouragan Beryl, une équipe d’assistance technique sur le terrain a été envoyée à la Grenade pour effectuer des réparations essentielles sur les bateaux de la police royale grenadienne.

Afin de renforcer les efforts de sécurité régionale, les États-Unis se sont engagés à verser 300 000 dollars supplémentaires au programme international d’éducation et de formation militaires (IMET) cette année, ce qui porte le financement total à 1 million de dollars. Les programmes de formation financés par l’IMET continuent d’offrir un enseignement exceptionnel qui favorise des relations militaires durables.

Le commandant Mark Peterson des forces de défense de la Barbade a déclaré : “En travaillant ensemble, nous pouvons renforcer notre sécurité et notre résilience collectives. Un grand merci au gouvernement des États-Unis pour son soutien continu.

Ensemble, nous continuerons à construire un avenir meilleur pour notre région”.

