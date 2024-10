L’Association de l’hôtellerie et du tourisme des Caraïbes (CHTA) félicite la République dominicaine pour le retrait du projet de réforme fiscale grâce à une collaboration réussie entre les secteurs public et privé

Source CHTA.

Alors que de nombreuses destinations caribéennes sont confrontées à des défis similaires, la CHTA se tient prête à défendre les intérêts des autres dans la région.

FORT LAUDERDALE, Floride – L’Association de l’hôtellerie et du tourisme des Caraïbes (CHTA) félicite le gouvernement de la République dominicaine et le président Luis Abinader pour avoir retiré le projet de loi de réforme fiscale après une large consultation des secteurs public et privé. Cette décision reflète l’engagement du gouvernement en faveur de la bonne gouvernance et des pratiques démocratiques.

En soutien à son partenaire, l’Association de l’hôtellerie et du tourisme de la République dominicaine (ASONAHORES), la CHTA a joué un rôle précieux dans ce processus, en partageant des informations sur l’industrie mondiale et des données critiques provenant de toute la région, ainsi qu’en fournissant des déclarations en deux langues pour l’ASONAHORES et les parties prenantes de l’industrie afin qu’elles les utilisent dans leur présentation et leurs remarques. L’action rapide du gouvernement est reconnue, et la CHTA est heureuse que son engagement dans la défense de politiques équilibrées soutenant la croissance du tourisme ait contribué au dialogue qui a permis d’aboutir à cette décision.

Ce résultat souligne l’importance d’intégrer les principales parties prenantes dans les discussions, en particulier lorsqu’il s’agit d’aborder des questions ayant un impact économique considérable, comme le tourisme. La CHTA félicite le secteur privé, en particulier ASONAHORES, pour avoir efficacement exprimé ses préoccupations et veillé à ce que l’importance du tourisme pour l’économie de la République dominicaine soit reconnue.

En particulier dans les régions où les coûts d’exploitation sont déjà élevés, les incitations fiscales et autres mesures conçues pour promouvoir le tourisme sont cruciales pour le succès continu des économies de la région, en assurant la compétitivité et en soutenant l’emploi dans de multiples secteurs. La CHTA croit fermement que la collaboration entre les gouvernements et le secteur privé est essentielle pour préserver l’avenir économique de la région.

“La décision du président Abinader de retirer le projet de loi démontre le pouvoir de la collaboration entre les gouvernements et les parties prenantes”, a déclaré Sanovnik Destang, président de la CHTA. “Elle souligne également l’importance de la consultation lorsque des décisions peuvent avoir un impact sur des secteurs clés tels que le tourisme.

“Il est important que d’autres destinations soient témoins de ce résultat, car nombre d’entre elles sont confrontées à des défis similaires en matière d’équilibre entre la croissance économique et la préservation de secteurs essentiels. En observant l’approche collaborative adoptée en République dominicaine, les gouvernements et les parties prenantes de l’ensemble des Caraïbes peuvent acquérir des connaissances précieuses sur la manière dont une consultation efficace et un plaidoyer politique peuvent conduire à des solutions durables dans leurs pays respectifs.”

La CHTA continue d’encourager de tels partenariats dans toute la région, car ils permettent un plaidoyer et une élaboration de politiques efficaces. La collaboration avec les associations hôtelières et touristiques locales et les gouvernements est essentielle pour garantir que le tourisme reste un pilier central du développement économique. En travaillant ensemble, on renforce la capacité à relever les défis et à saisir les opportunités dans l’intérêt de tous.

L’ACTS réaffirme son engagement à fournir soutien et conseils à ses membres, à plaider pour des politiques qui favorisent la croissance durable du tourisme et à veiller à ce que les voix des acteurs du tourisme soient entendues dans les discussions cruciales.

“Comme l’a démontré le cas de la République dominicaine, nous sommes plus forts lorsque nous travaillons ensemble au niveau régional et en collaboration”, a conclu M. Destang.

Pour plus d’informations sur la CHTA, consultez le site www.caribbeanhotelandtourism.com.

J’aime ça : J’aime chargement…