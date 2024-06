L’association de volley-ball amateur de la Dominique fait appel à un entraîneur canadien pour améliorer les compétences de l’équipe

Dominica News Online –

L’Association de volley-ball amateur de la Dominique a annoncé l’arrivée de Brian Gavlas, un entraîneur de volley-ball chevronné basé au Canada. Avec plus de 35 ans d’expérience en tant qu’entraîneur, M. Gavlas a travaillé à différents niveaux, notamment en tant qu’entraîneur d’équipes universitaires, d’équipes nationales et d’équipes professionnelles en Europe. Il mettra son expertise au service de l’association de volley-ball de la Dominique pour les six prochains mois.

M. Gavlas sera officiellement présenté au public lors d’une conférence de presse le mercredi 12 juin. En préparation de son poste d’entraîneur, l’équipe technique de l’Association de volley-ball amateur de la Dominique a dévoilé les équipes d’entraînement masculine et féminine qui travailleront sous la houlette de M. Gavlas.

Les joueurs sélectionnés pour l’entraînement comprennent des athlètes de clubs tels que Sunrise Sports Club, Club One, Falcons, Young Vets et Strikers. Par ailleurs, l’équipe d’entraînement féminine est composée de joueuses des Acers, Celtics, Breakers, Sunrise Club, R&D et Club One.

Les séances d’entraînement pour les hommes auront lieu les lundis, mardis et vendredis à 17 heures, tandis que les entraînements pour les femmes auront lieu les mercredis à 18 heures. Cette collaboration vise à améliorer les compétences et les performances des joueurs de volley-ball sous la direction de l’entraîneur Gavlas.

