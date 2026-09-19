Le canal de Panama réduit encore son trafic sous l’effet de la sécheresse

Source : The Guardian, 15 septembre 2026

À partir d’octobre, le canal de Panama ne devrait plus accueillir que 29,5 navires par jour en moyenne, contre 36 en août. Cette réduction de 18 % résulte de la baisse du niveau du lac Gatún, indispensable au fonctionnement des écluses. Le canal assure environ 5 % du commerce maritime mondial. La sécheresse liée à El Niño pourrait donc provoquer de nouveaux retards, renchérir le fret et détourner une partie des navires vers des itinéraires plus longs.

Intérêt pour Antilla : mesurer les conséquences possibles sur le coût des importations, les délais d’approvisionnement et la vie chère dans la Caraïbe.