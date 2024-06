Le DDA lance “l’été dans la nature”, destiné aux îles francophones

Dominica News Online –

La Discover Dominica Authority a récemment lancé la campagne “Summer in Nature – another day, another adventure” (L’été dans la nature – un autre jour, une autre aventure), qui s’adresse spécifiquement aux résidents des Antilles françaises. Se déroulant du 7 juin 2024 au 31 août 2024, la campagne vise à mettre en valeur la beauté naturelle de la Dominique et à offrir aux familles et aux amateurs de nature de tous âges une expérience de vacances sûre et passionnante.

Andia Ravariere, directrice du marketing de destination de la Discover Dominica Authority, a souligné que “Summer in Nature” offre une gamme d’activités telles que la randonnée, le tubing, les excursions motorisées sur les îles, les excursions en bateau, l’observation des baleines, la plongée et la plongée en apnée dans les eaux cristallines de la Dominique.

Selon un communiqué publié par le DDA, cette initiative vise à faire de la Dominique la première destination pour les vacances d’aventure dans la région.

De plus amples informations sont disponibles sur le site web de Discover Dominca.

J’aime ça : J’aime chargement…