Le Dr Jaunelle Celaire, d’origine dominicaine, reçoit le prix d’excellence Edith R. Bullock 2024

Le conseil d’administration de la Fondation de l’Université de l’Alaska a décerné le prix d’excellence Edith R. Bullock 2024 à Jaunelle Celaire. Jaunelle Celaire est professeur de chant à l’Université de l’Alaska Fairbanks (UAF). Née au Canada, Jaunelle Celaire est la fille de feu Jones Celaire, originaire de la Dominique. Ancien élève de la St. Mary’s Academy, il est issu de la famille Bardouille de Pointe Michel. Sa mère, Grace Celaire, est originaire de Trinidad et réside actuellement à London, en Ontario.

Professeur accomplie, Mme Celaire a consacré plus de 21 ans à l’enseignement au département de musique de l’UAF, où elle est titulaire de la chaire Steve and Cynthia Holmberg Choral Director Endowed Chair. Mme Celaire a fait valoir ses talents d’enseignante, de soliste, de chef d’orchestre et d’interprète dans divers genres, notamment le cabaret, le théâtre musical, les récitals en solo et l’opéra.

Le prix d’excellence Edith R. Bullock, créé en 1989, est le prix annuel le plus important décerné par le conseil d’administration de la fondation de l’université d’Alaska. Chaque année, les nominations d’étudiants, de professeurs, d’anciens élèves, de membres du personnel ou de bénévoles ayant fait preuve d’excellence et apporté une contribution notable à la mission de l’université sont acceptées, et les lauréats reçoivent un prix de 20 000 dollars.

“Chaque année, le conseil d’administration reçoit de nombreuses candidatures méritantes pour le prix Bullock”, a déclaré Meg Nordale, présidente du conseil d’administration de la Fondation de l’UA. “Celaire est une professeure très inspirante et talentueuse. C’est une musicienne professionnelle qui cherche à apporter de manière créative la connaissance et la joie de la musique à ses étudiants et à beaucoup d’autres personnes”.

Mme Celaire est louée pour son engagement envers ses étudiants et son département, qui favorise un esprit de collaboration musicale dans l’ensemble de l’université et de l’État.

L’une de ses anciennes étudiantes, Connie Oba, s’est exprimée en ces termes :”L’engagement du Dr Celaire en faveur de la réussite de ses étudiants est évident si l’on considère la situation actuelle de certains de ses anciens étudiants. Ses étudiants sont devenus des chanteurs professionnels dans des compagnies d’opéra, ont décroché des stages dans des programmes d’opéra d’été et sont devenus eux-mêmes des enseignants”.

Ses efforts ont considérablement enrichi le paysage musical pour divers publics. Parmi ses nombreuses réalisations décrites par l’université, on peut citer

Coauteure d’une subvention pour un atelier d’opéra pionnier qui a réuni l’UAA Opera Ensemble et l’UAF Opera Workshop, avec pour point d’orgue un concert intitulé “An Evening of Mozart” (Une soirée de Mozart).

Collaboration avec le directeur des sports de l’UAF pour faire en sorte que les étudiants en musique de l’UAF interprètent l’hymne national lors de toutes les manifestations sportives des Nanooks.

Mise en place de pratiques de performance pour les chanteurs pendant les sessions d’été de l’UAF.

Mise au point d’une méthode pour partager les chants de Noël interprétés par les étudiants de l’UAF avec les personnes âgées de tout le pays pendant les premiers jours de la pandémie.

Recevoir le prix Emil Usibelli Distinguished Service Award en 2020.

Relier le département de musique de l’UAF aux initiatives d’éducation musicale du district scolaire de Fairbanks North Star Borough en organisant des concerts conjoints avec les lycées locaux et des récitals avec des éducateurs musicaux, ainsi qu’en facilitant les représentations et les démonstrations impliquant des étudiants de l’UAF et d’autres écoles.

Composer chaque année une chanson originale pour soutenir la collecte de fonds d’automne de la KUAC.

participer en tant que concurrent et adjudicateur à de nombreux concours vocaux nationaux et internationaux

diriger le programme de chant et de chorale de l’Académie musicale d’été de l’UAF, un programme intensif de deux semaines destiné aux élèves de la sixième à la douzième année, depuis 20 ans, et être directeur de l’Académie depuis dix ans.

Le chancelier de l’UAF, Dan White, a félicité Mme Celaire pour son travail, citant ses excellents antécédents en matière de formation de musiciens accomplis.

“L’UAF est fière des réalisations professionnelles que Mme Celaire apporte au département de musique. Ses talents d’éducatrice et d’interprète ont influencé des générations d’étudiants, dont beaucoup sont aujourd’hui des professionnels et des leaders de la musique dans tout le pays”, a déclaré Mme White.

Le prix annuel a été rendu possible grâce à une généreuse donation de feu Edith R. Bullock, qui a servi l’université pendant 30 ans en tant que membre du conseil d’administration de l’UA et du conseil d’administration de la fondation de l’UA.

