Le festival de la mangue offre des saveurs juteuses

Samedi, l’avenue Goring était envahie par le doux parfum des mangues, à l’occasion de la fête annuelle de la mangue Looky Ya ! organisée par le musée national des îles Caïmans, une vitrine pour l’un des fruits les plus appréciés de la culture caïmanaise.

Plus de 300 résidents et visiteurs se sont laissés tenter par la culture et la cuisine caïmanaises traditionnelles. Quelque 22 vendeurs proposaient des bouchées de mangue, notamment des jus locaux, des confitures, des glaces, des sauces, des plats et des bijoux, ainsi que des objets d’art et des vêtements.

“Cet événement est organisé pour célébrer l’une des saisons les plus appréciées de l’année, qui coïncide avec la saison des ouragans, la saison des pluies, la saison des crabes et la période où les moustiques sortent. C’est l’occasion pour la communauté de se rassembler et de célébrer la mangue, qui occupe une place particulière dans leur cœur et leur culture”, a déclaré Brian Watler, organisateur de la fête de la mangue, au Cayman Compass.



La mangue à l’honneur. – Photos : Henri Morineau

Cette année, un cocktail à la mangue, un dessert à la mangue et un concours d’épluchage et de dégustation de mangues ont également été organisés. En raison du changement de date, le concours de cuisine annuel habituel n’a pas eu lieu.

Bien que le festival soit consacré aux mangues, de nombreuses tentes et tables accueillaient également des femmes qui fabriquaient des chapeaux, des sacs et de petites décorations ménagères en chaume – un autre goût de Caïman d’antan, en accord avec la mission et l’objectif de l’événement.

“Tout le monde aime les mangues, qui sont considérées comme le fruit national officieux des îles Caïmans. Les mangues jouent un rôle important dans la culture caïmanaise en raison des bons souvenirs qui leur sont associés. Le festival évoque la nostalgie, car de nombreuses personnes se souviennent d’avoir passé du temps à la plage… et d’avoir apprécié la combinaison sucrée et salée de manger des mangues dans la mer. Ces expériences font de la fête de la mangue un événement très attendu chaque année… elles créent un lien culturel fort avec le fruit”, a déclaré M. Watler.

Reportage complémentaire d’Henri Morineau, stagiaire au Cayman Compass.

