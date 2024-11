Le Financial Services Unit de la Dominique reçoit le prix 2024 de l’Autorité de Régulation des Services Financiers de l’Année

Dominica News Online –

L’unité des services financiers (FSU) de la Dominique a été honorée par le prestigieux Wealth and Finance International Award, en recevant le titre de l’Autorité de Régulation des Services Financiers de l’Année 2024 pour la région des Caraïbes. Cette distinction, selon un communiqué du ministère des Finances, met en lumière l’engagement de la FSU à atteindre l’excellence en matière de régulation et ses efforts pour renforcer l’industrie des services financiers de la Dominique tout en promouvant la conformité aux normes internationales.

Le Wealth and Finance International Award vise à reconnaître les organisations qui se distinguent par leur performance exemplaire en matière de régulation financière, tout en démontrant compétence, innovation et succès dans la fourniture de services financiers fiables et dignes de confiance à leurs clients. La FSU de la Dominique a été sélectionnée pour cet honneur grâce à ses cadres réglementaires complets, son suivi proactif et ses stratégies d’application efficaces qui renforcent la crédibilité du secteur des services financiers du pays à l’échelle régionale et mondiale.

En tant qu’autorité de régulation unique supervisant les services financiers en Dominique, la FSU est responsable d’une large gamme d’institutions, notamment les coopératives de crédit, les fournisseurs d’assurance, les banques extraterritoriales, les entreprises de Forex et divers autres prestataires de services financiers.

Claudius Lestrade, directeur de la FSU, a déclaré que ce prix reconnaît les réalisations de l’unité dans la promotion de la transparence, la lutte contre les crimes financiers et la mise en œuvre de politiques visant à favoriser un environnement financier stable. Il a affirmé :

« Nous nous efforçons de promouvoir une industrie des services financiers compétitive à l’échelle internationale et visons à renforcer le secteur financier de la Dominique tout en protégeant les intérêts des consommateurs. L’intégrité et la transparence guident nos opérations, et nous sommes dédiés à servir nos clients avec l’honnêteté comme principe fondamental. »

Il a également ajouté :

« Cette reconnaissance met en avant l’engagement de notre équipe ainsi que le soutien du gouvernement pour maintenir un secteur financier résilient et transparent. La FSU reste déterminée à protéger les intérêts des parties prenantes et à renforcer la position de la Dominique en tant que centre de services financiers sûr et conforme. »

Créée par une loi du Parlement en 2008, l’Unité des services financiers opère sous l’égide du ministère des Finances, du Développement économique, de la Résilience climatique et de la Sécurité sociale.

J’aime ça : J’aime chargement…