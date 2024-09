Le gouvernement de la Dominique finalise un accord de prêt avec le Fonds saoudien.

Dominica News Online – Lundi 16 septembre 2024 à 13:13

Le gouvernement de la Dominique a récemment signé un accord de prêt avec le Fonds saoudien pour le développement (SFD) afin de soutenir le projet d’amélioration de Roseau. Irving McIntyre, ministre des finances, du développement économique, de la résilience climatique et de la sécurité sociale, et S.E. Sultan Al-Marshad, PDG du SFD, à l’aéroport Douglas-Charles le 14 septembre 2024. Le premier ministre, l’honorable Roosevelt Skerrit, l’honorable Melissa Skerrit, ministre du Logement et du Développement urbain, et d’autres représentants officiels ont assisté à l’événement.

Auparavant, le Parlement avait approuvé la demande de prêt du gouvernement au Fonds saoudien, d’un montant de 41 millions de dollars américains (111 millions d’écus), avec un taux d’intérêt de 2,5 %, à rembourser sur 28 ans, y compris un délai de grâce de huit ans. La signature a marqué le début officiel du projet d’amélioration de Roseau, qui vise à rénover sept rues principales de Roseau. Le projet est conçu pour favoriser le développement commercial et résidentiel, améliorer la connectivité, réduire les embouteillages et améliorer la sécurité. La promotion du tourisme et la création de nouvelles opportunités d’emploi sont également prévues. Les rues concernées sont Independence Street, Bath Road, Cork Street, Great George Street, Virgin Lane, River Street et King George Street.



Melissa Popone-Skerrit

Melissa Poponne-Skerrit a souligné l’objectif de transformer Roseau en une ville dynamique et moderne : “Le projet d’infrastructure routière de Roseau ne consiste pas seulement à améliorer nos rues ; il s’agit de créer une ville qui attire les investissements, stimule le tourisme et élève le niveau de vie de tous nos concitoyens”, a-t-elle fait remarquer.

“Alors que nous envisageons la construction de notre aéroport international, il est vital de maintenir le niveau de Roseau”, a-t-elle fait remarquer. “Notre capitale doit être une destination que les voyageurs sont impatients d’explorer. Une vitrine de ce que notre pays a de meilleur, où l’histoire, les opportunités et un environnement sain et dynamique existent.

Le Premier ministre Roosevelt Skerrit a évoqué les avantages à long terme du projet, le décrivant comme un investissement important dans l’avenir de Roseau. Il a déclaré : “Nos efforts dans la capitale stimuleront les entreprises locales et ouvriront la voie à de nouvelles entreprises, créant ainsi davantage d’emplois et d’opportunités pour tous. La possibilité d’améliorer la qualité de vie de nos résidents est tout aussi importante. L’amélioration des rues, des trottoirs et des espaces publics rendra les activités quotidiennes plus sûres et plus pratiques. Cette initiative n’est pas seulement une question d’esthétique, mais de création d’un espace où les gens veulent vivre, travailler et investir dans l’avenir”, a-t-il déclaré.

Selon le premier ministre, la Dominique a reconnu depuis longtemps que pour que notre nation prospère, nous devons construire des infrastructures modernes, résistantes et durables.

“Plusieurs initiatives à grande échelle sont actuellement en cours et d’autres sont sur le point de commencer dans tout le pays, et le projet d’amélioration de Roseau est un élément clé de notre vision du développement durable à long terme”, a-t-il déclaré.

Irving McIntyre a exprimé sa satisfaction en déclarant : “Les activités, qui seront soutenues par le Fonds saoudien pour le développement, constituent une étape initiale mais essentielle dans la résolution des problèmes, des questions et des opportunités dans la ville de Roseau. Au nom du Commonwealth de la Dominique et en mon nom personnel, j’exprime ma plus sincère gratitude au Fonds saoudien pour le développement, à Sa Majesté le Roi et à Son Altesse Royale le Prince héritier pour cette opportunité”.

De son côté, le directeur général du SFD, S.E. Al-Marshad, a déclaré : “Aujourd’hui marque une étape importante avec la signature du premier accord de prêt de développement de 41 millions de dollars fourni par le Fonds saoudien pour financer le projet de réhabilitation de l’infrastructure dans la capitale”.

Il a également précisé que l’accord signé vise à réhabiliter l’infrastructure de sept routes principales de la capitale.

“Le projet permettra d’améliorer la connectivité routière, de réduire le trafic, de renforcer la sécurité, d’améliorer l’accès aux services de base et de contribuer au développement commercial et résidentiel”, a-t-il noté.

S.E. Al-Marshad a poursuivi en déclarant que le projet créera de nombreuses opportunités d’emploi et aidera le secteur du tourisme.

“Ce projet servira de moteur à la croissance économique et améliorera la qualité de vie des habitants de la Dominique”, a-t-il déclaré.

Une déclaration officielle publiée par le bureau du Premier ministre a exprimé l’espoir du gouvernement de voir se renforcer les liens avec le Royaume saoudien :

“Le gouvernement de la Dominique a accueilli favorablement le partenariat avec le Fonds saoudien pour le développement, le considérant comme une étape vers le renforcement des liens avec l’Arabie saoudite.

J’aime ça : J’aime chargement…