Le gouvernement de la Dominique lance un portail de services en ligne pour améliorer l’accès en ligne et renforcer l’efficacité.

Le gouvernement de la Dominique a lancé un nouveau portail de services en ligne, eservices.gov.dm, qui offre un accès en ligne à plus de 90 services gouvernementaux. La plateforme vise à améliorer l’efficacité et l’accessibilité des services publics, en offrant une expérience sécurisée, transparente et conviviale.

Grâce au portail e-Services, les citoyens peuvent demander ou renouveler toute une série de documents et de services, tels que les certificats de naissance, de décès et de mariage, les passeports et les permis d’exploitation, sans avoir à se rendre dans les bureaux de l’administration. La plateforme permet également d’effectuer des paiements sécurisés par carte de débit ou de crédit.

Conçu dans un souci de commodité pour l’utilisateur, le portail comprend des fonctions interactives telles qu’un service de chat en direct pour répondre à toutes les questions ou préoccupations. La plateforme est également adaptée aux personnes handicapées et multilingue, ce qui la rend accessible à tous les utilisateurs. Le tableau de bord de l’utilisateur permet aux personnes de suivre l’évolution de leurs demandes et de recevoir des mises à jour en temps réel si nécessaire.

Les services électroniques désignent la fourniture de services par des canaux numériques, généralement en ligne, permettant l’accès à l’information, aux transactions et à la gestion des processus sans qu’il soit nécessaire d’être physiquement présent ou d’utiliser des méthodes basées sur le papier.

Le portail de services électroniques est un élément clé de l’initiative de transformation numérique du gouvernement, qui vise à améliorer la productivité et à créer des services numériques centrés sur le citoyen. Le projet a été financé par le projet de transformation numérique des Caraïbes de la Banque mondiale.

Le portail de services en ligne est disponible à l’adresse eservices.gov.dm.

