Le Gouvernement du Guyana va augmenter la dotation de la population indigène.

Le président Mohamed Irfaan Ali a déclaré lundi que le gouvernement augmenterait le montant versé à la communauté Autochtone du Guyana dans le cadre de la vente de crédits carbone, malgré la baisse des recettes.

“Cette année, les recettes totales provenant de la vente des crédits carbone s’élèvent à 87,5 millions de dollars, soit moins que l’année dernière. Les 15 % destinés aux communautés amérindiennes devraient donc être inférieurs”, a déclaré M. Ali lors de l’ouverture de la conférence du Conseil national des Toshaos (NTC) au Centre de conférence Arthur Chung (ACCC).

“Parce que nous sommes un gouvernement qui se soucie de vous, qui vous aime et qui croit qu’il faut donner plus, nous avons pris la décision d’allouer 26,5 % des revenus de cette année aux communautés amérindiennes”, a déclaré M. Ali, notant que cela signifierait qu’environ 4,84 milliards de dollars guyanais seraient directement transférés aux villages amérindiens.

La stratégie de développement à faible émission de carbone de la Guyane prévoit que 15 % de l’ensemble des recettes provenant de la vente de crédits carbone seront versés aux villages amérindiens pour qu’ils les investissent dans des activités de développement. En 2023, le pays a reçu 150 millions de dollars américains et 15 % signifie que 22,5 millions de dollars américains ont été alloués aux 242 villages autochtones.

En outre, sept villages indigènes ont reçu des subventions absolues et des certificats de propriété, l’attribution des titres de propriété et la démarcation de leurs villages étant désormais achevées.

En outre, le district de Karasaibai, dans la région 9, a achevé son enquête de démarcation le mois dernier et s’est vu promettre des certificats de titre dans un court laps de temps.

En remettant le certificat de titre de propriété au Toshao, M. Ali a déclaré : “Je tiens à reconnaître que ces subventions et autres sont assorties de beaucoup de travail ; l’arpentage n’est pas une tâche facile.. Dans certains cas, il s’agit d’une tâche très, très pénible.

M. Ali a indiqué qu’il avait également demandé au ministre des finances, M. Ashni Singh, d’examiner les moyens de conclure de petits contrats pour le mobilier et les infrastructures dans les communautés indigènes.

“Dans le nouveau programme de travaux, tout cela vous parviendra directement et vous tirerez le meilleur parti de la main-d’œuvre de vos communautés”, a-t-il ajouté.

