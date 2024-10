Le Gouverneur de la BCEAO Incite le FMI à Aider à Stimuler la Croissance dans les Caraïbes

St. Lucia Times. Le Gouverneur de la Banque Centrale des États de la Caraïbe orientale (BCEAO), Timothy N. J. Antoine, a appelé le Fonds Monétaire International (FMI) à collaborer avec l’Union Monétaire de la Caraïbe orientale (UMCE) et le reste des Caraïbes afin de favoriser la croissance économique.

À cet égard, le Gouverneur a identifié quatre domaines clés : (i) le soutien à la recherche sur “Le Grand Coup de Pouce” ; (ii) l’accélération de la transition vers les énergies renouvelables ; (iii) la transformation numérique ; et (iv) la protection financière.

Le Gouverneur Antoine a formulé cette demande lors de ses remarques à la Réunion ministérielle caribéenne avec la Directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, qui s’est tenue sous le thème : “Croissance Potentielle dans les Caraïbes : Faire face aux Défis Durables et aux Opportunités Emergentes.”

Cet événement a constitué un engagement de haut niveau entre les ministres des Finances des Caraïbes, les gouverneurs de banques centrales et les dirigeants du FMI. Il a eu lieu dans le cadre des Réunions Annuelles de 2024 du FMI et du Groupe de la Banque Mondiale actuellement en cours à Washington, DC.

Au début de l’année dernière, lors du lancement des célébrations du 40ème anniversaire de la BCEAO, le Gouverneur Antoine a lancé un défi aux pays de l’UMCE pour qu’ils réfléchissent aux moyens de doubler la taille de leurs économies au cours de la prochaine décennie, défi qu’il a appelé “Le Grand Coup de Pouce”. C’est dans ce contexte que le Gouverneur a mis en avant les quatre domaines de collaboration qui, selon lui, rapprocheraient la région de cet objectif.

Le Gouverneur Antoine a déclaré à l’audience : “Nous ne pouvons pas transformer les Caraïbes avec des coûts énergétiques de 35 à 40 cents US par kilowatt-heure. Nous avons certains des tarifs d’électricité les plus élevés au monde.” En soulignant qu’environ 90 % de l’énergie de la région provient encore des combustibles fossiles, le Gouverneur Antoine a indiqué que la BCEAO a commencé à traiter ce problème à travers le Fonds d’Investissement pour les Infrastructures Énergétiques Renouvelables (en partenariat avec la Banque Mondiale) et qu’au cours de la première phase de l’initiative, des raisons clés pour lesquelles la transition énergétique n’avance pas plus rapidement ont été identifiées. Cela inclut : des lacunes dans les politiques et la réglementation ; des tailles de projets réduites peu attrayantes pour le secteur privé ; une capacité limitée dans les secteurs public et privé ; et l’inadéquation des réseaux.

En matière de financement, le Gouverneur Antoine a identifié le Fonds de Perte et de Dommages et a appelé le FMI à continuer son plaidoyer fort pour les Petits États Insulaires en Développement (PEID), dont beaucoup se trouvent dans les Caraïbes. En 2022 lors de la COP27, les pays ont convenu d’établir de nouveaux dispositifs de financement pour aider les pays en développement particulièrement vulnérables aux effets néfastes du changement climatique. L’année suivante, lors de la COP28, les pays ont atteint un accord historique sur l’opérationnalisation du Fonds. Le Gouverneur Antoine a souligné qu’il est essentiel que nos pays accèdent au financement par le biais de ce Fonds pour renforcer leur résilience climatique.

Le Gouverneur a ajouté que la transformation numérique est cruciale pour le développement de la région et a demandé au FMI de collaborer étroitement avec la région pour mener des recherches sur l’évaluation des risques pour la stabilité financière ainsi que des implications pour le marché du travail de l’intelligence artificielle (IA). Il a insisté sur la nécessité d’une IA favorable aux travailleurs pour les Caraïbes.

Concernant la protection financière, le Gouverneur Antoine a averti qu’il existe un véritable risque d’inassurabilité dans les Caraïbes, ce qui constitue un obstacle à la construction de la résilience. Il a déclaré que le risque de ne pas obtenir d’assurance, parce qu’elle est soit indisponible soit inabordable, pourrait devenir un défi sérieux pour les propriétaires de maisons et les hôtels de la région, citant la situation de l’assurance habitation en Floride, aux États-Unis.

Il a appelé le FMI à soutenir la région par des travaux analytiques sur l’impact du climat sur la protection financière et la stabilité financière.

Les autres membres de la délégation de la BCEAO lors des Réunions Annuelles de 2024 du FMI et du Groupe de la Banque Mondiale sont : Dr. Tracy Polius, Directrice principale (Politique), Dr. Emefa Sewordor, Spécialiste principale en politique et Responsable des services consultatifs au Bureau du Gouverneur, et Mme Juletta Edinborough, Directrice par intérim, Département de recherche, statistiques et analyse des données.

SOURCE : Banque Centrale des États de la Caraïbe orientale/SLT

