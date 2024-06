Le Hard Rock Café fait partie des commerces qui ferment à George Town L’un des trois restaurants populaires qui ferment dans la capitale

Cayman Compass.

Par Reshma Ragoonath – 14 juin 2024

L’emblématique Hard Rock Café, restaurant emblématique du front de mer de George Town, fermera ses portes à la fin du mois, plus de 20 ans après sa création.

Le restaurant populaire, rouvert en 2014 après une courte fermeture, est l’un des trois restaurants qui ferment leurs portes dans le quartier. Les autres sont Fort 51, anciennement Bluestone Lane, et Bread and Chocolate Vegan Bistro, au cœur de la ville.

Steak Social, situé sur West Bay Road, vient s’ajouter à la liste des fermetures de Grand Cayman.

Alors que le Hard Rock Café et le Steak Social fermeront leurs portes le 29 juin, le Fort 51 devrait fermer les siennes le 30 juin. Quant au Bread and Chocolate, il a déjà cessé ses activités le 1er juin.

Le Bread and Chocolate Vegan Bistro a fermé ses portes après avoir été affecté par les travaux routiers en cours dans la capitale. – Photo : Taneos Ramsay

Le Cayman Compass croit savoir que le Fort 51 avait abandonné sa franchise avec Bluestone et s’apprêtait à passer à une nouvelle marque, mais que cela ne s’est pas concrétisé, ce qui a conduit à sa fermeture prochaine.-

Hard Rock Café et Steak Social ont indiqué que leur fermeture prochaine était liée à des facteurs commerciaux. Dans le cas de Bread and Chocolate, la fermeture a été attribuée à l’impact négatif des travaux routiers prolongés dans le centre de George Town.

Fort 51, anciennement connu sous le nom de Bluestone Lane, fermera ses portes le 30 juin. – Photo : Reshma Ragoonath

Le Cayman Compass a contacté l’équipe de direction de Bread and Chocolate au sujet de la fermeture, mais elle a refusé de faire d’autres commentaires sur la question.

La CITA “déçue” par les fermetures

Le président de la Cayman Islands Tourism Association, Troy Leacock, s’est dit “déçu” d’apprendre la fermeture de trois restaurants.

M. Leacock a déclaré qu’il savait que les travaux de rénovation et de voirie à George Town avaient affecté le Bread and Chocolate. En revanche, il a été surpris par la fermeture du Steak Social.

Hard Rock Café, dans un post Facebook jeudi soir annonçant sa fermeture, a déclaré que la décision, bien que difficile, s’inscrit dans le cadre d’un “changement stratégique plus large pour la marque et d’une évaluation des conditions du marché”.

“Nous sommes profondément reconnaissants à la communauté de Grand Cayman et à tous nos clients qui nous ont soutenus au fil des ans. Le Hard Rock Café a été plus qu’un simple restaurant ; il a été un lieu où des souvenirs ont été créés, où la musique a été célébrée et où des amitiés se sont formées”, peut-on lire dans un message de la direction.

Depuis la réouverture des frontières, Caïman a connu une baisse continue du nombre de croisières et un certain nombre de commerces, en particulier ceux situés sur le front de mer de George Town, ont connu des difficultés.

Le restaurant Steak Social fermera ses portes le 29 juin. – Photo : Reshma Ragoonath

Cette semaine, les entreprises qui dépendent fortement du secteur des croisières ont déploré les difficultés qu’elles rencontrent à la suite de la baisse du nombre d’escales.

Le ministre du tourisme, Kenneth Bryan, a renouvelé sa demande d’organiser un référendum sur les quais de croisière afin de déterminer si les îles Caïmans doivent investir dans des infrastructures d’amarrage pour permettre l’arrivée de plus gros navires de croisière.

Hard Rock Café a déclaré que sa fermeture impliquerait un processus de liquidation structuré afin d’assurer une transition en douceur pour les employés et les clients.

“Nous nous engageons à soutenir notre équipe pendant cette période et nous lui offrirons une assistance pour l’aider à faire la transition vers de nouvelles opportunités. Le Hard Rock Café a eu le privilège de travailler avec certains des meilleurs talents de l’industrie hôtelière, et nous remercions chaleureusement chacun de nos employés pour leur dévouement et leur travail acharné”, a déclaré l’entreprise.

Steak Social, situé au Caribbean Plaza, a annoncé sa fermeture sur sa page Facebook en déclarant que “la décision de fermer a été incroyablement difficile à prendre”.

“Nous tenons à vous exprimer notre sincère gratitude pour votre soutien indéfectible et votre fidélité à notre entreprise au cours des quatre dernières années et demie. Vous servir a été un privilège, et nous avons chéri chaque moment et chaque souvenir créé dans nos murs”, a déclaré la société.

