Le Lamentin rénove et modernise son cimetière

Le vieillissement de la population martiniquaise se fait de plus en plus prégnant et ajoute aux politiques publiques ainsi qu’aux associations de nouveaux enjeux territoriaux.

Comment lutter contre l’isolement des aînés ? Comment adapter les lieux de vie d’un senior pour qu’il soit autonome le plus longtemps possible ? Une question bien plus pragmatique se pose. Où enterrer nos morts ? Un casse tête pour beaucoup de communes. Au Lamentin, les travaux vont bon train dans le cimetière de la commune depuis mi-juillet. « Ce chantier prévoit plusieurs aménagements importants visant à répondre aux besoins de la population tout en offrant un espace plus fonctionnel et respectueux des défunts », indique la Ville. Le coût de la modernisation du cimetière s’élève à 4,5 millions d’euros.

750 places en plus

Un nouveau bâtiment est en cours de construction. Il sera doté de 250 places et 250 ossuaires. Dans les travaux, il faut noter l’érection d’un columbarium de 250 places. Des concessions hors sol seront mises en place : une concession double de huit places et une concession simple de quatre places. La création de deux pergolas seront destinées à la dispersion des cendres. Le confort des vivants n’est pas oublié puisque deux abris seront construits et que l’aménagement paysager du cimetière offrira un cadre paisible et harmonieux.

Un prêt de 10 millions d’euros

« Cette modernisation s’inscrit dans le cadre plus large de développement du Lamentin », explique la mairie. Lors de la visite du directeur de l’AFD, le 22 août, un contrat de prêt de 10 millions d’euros a été signé dans l’optique de financer des chantiers de la commune. « Ce prêt permettra à la ville de concrétiser des projets essentiels à l’amélioration du cadre de vie des habitants et au développement durable de la commune », note la mairie du Lamentin.

Laurianne Nomel

J’aime ça : J’aime chargement…