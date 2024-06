Le leader de l’UWP : nettoyer les listes électorales, mettre en œuvre les changements, pour réaliser la réforme électorale

Dominica News Online –

Le leader du Parti des Travailleurs Unis (UWP), le Dr Thomson Fontaine, a assuré aux Dominicains que le parti s’engageait à faire en sorte que la réforme électorale devienne une réalité avant les prochaines élections générales. Il a fait cette déclaration lors d’une conférence de presse qui s’est tenue à l’hôtel Garraway jeudi.

Le mois dernier, le public a été informé d’un projet de loi visant à réviser les lois électorales en vigueur à la Dominique. Cette initiative fait suite à des mois d’engagements publics prolongés, de rassemblements et de débats sur la nécessité de réformer le système électoral de la Dominique.

Ce rapport a été présenté après que le gouvernement ait dépensé plus de 700 000 dollars pour engager l’ancien président de la Cour de justice des Caraïbes, Sir Dennis Byron, afin qu’il prépare des recommandations détaillées sur la mise à jour des lois électorales de la Dominique.

“L’UWP souhaite assurer au peuple dominicain qu’il s’engage à faire en sorte qu’une réforme électorale appropriée devienne une réalité avant la tenue de nouvelles élections générales”, a-t-il déclaré. “Nous sommes conscients de l’importance cruciale de ce projet pour établir les bases d’élections libres, équitables et crédibles. Nous comprenons également que le peuple de la Dominique a attendu très longtemps pour réaliser ces réformes”.

Il a déclaré que l’UWP poursuivrait ses efforts pour éduquer le public dominicain et pour prendre toutes les mesures nécessaires afin de s’assurer qu’après plus de 20 ans d’agitation, de soumission de requêtes et d’actions de protestation, “nous parvenions à obtenir des réformes adéquates et formidables”.

M. Fontaine a également invité le public à saisir cette occasion, “au fur et à mesure que nous avançons”, pour exhorter le gouvernement de la Dominique à présenter une législation qui reflète véritablement l’essence de la mise en place des fondements d’élections libres et équitables.

“Il est donc important de prendre en compte la législation clé de Sir Byron ainsi que les recommandations faites par l’UWP et l’ERC en ce qui concerne la résidence, le nettoyage des listes électorales, la réforme du financement des campagnes électorales, entre autres”, a-t-il noté.

Selon lui, si l’UWP se félicite de la législation permettant un accès égal à la radio DBS et de l’introduction pour la première fois de cartes d’électeurs, “nous pensons cependant que le projet de législation dans sa forme actuelle est loin de répondre aux attentes du public”.

“Le gouvernement dominicain n’a pas pris de mesures suffisantes pour mettre en œuvre les réformes nécessaires et, à notre avis, il n’a pas abordé certaines des questions clés qui, selon nous, sont essentielles pour jeter les bases d’élections libres, équitables et crédibles à la Dominique”, a déclaré M. Fontaine.

Il a insisté sur la question essentielle du nettoyage des listes électorales, déclarant que la Cour de justice des Caraïbes, dans son avis sur la conduite des élections générales de 2019 à la Dominique publié le 5 juillet 2022, a observé que les listes électorales sont essentielles pour des élections légitimes et légales. L’obligation de maintenir l’intégrité des listes électorales incombe à la commission électorale.



“Le projet de loi sur la législation des électeurs 2024 permet la confirmation des électeurs sur la liste électorale, qui existe actuellement”, a-t-il expliqué. “Cette liste contient plus de 74 000 électeurs, dont certains sont décédés et d’autres auront l’occasion de confirmer leur statut d’électeur.

Il a déclaré que cela devait être accompli en remplissant le formulaire 31, qui requiert le nom de l’électeur et la circonscription où il était précédemment inscrit.

“Le Parti ouvrier unifié estime que le fait d’autoriser les électeurs à confirmer leur inscription sans fournir une forme d’identification ne fait qu’encourager les abus du processus électoral”, a indiqué M. Fontaine. “Nous demandons donc que la législation soit ajustée afin de permettre à ceux qui cherchent à reconfirmer de fournir une forme d’identification délivrée par le gouvernement, d’indiquer clairement leur lieu de résidence actuel et de prévoir des sanctions sévères pour une personne qui fournit délibérément des informations erronées.”

Il a également expliqué que nonobstant l’exigence constitutionnelle, qui permet au Premier ministre de convoquer des élections à tout moment au cours du cycle électoral de cinq ans, et compte tenu de l’importance cruciale de garantir des élections libres, équitables et crédibles, “nous soulignons la nécessité de veiller à ce qu’aucune élection n’ait lieu en Dominique avant l’expiration de la période de confirmation et la publication d’une nouvelle liste électorale.”

“Bien que notre préférence ait toujours été pour une réinscription complète, nous sommes fermement convaincus que si les recommandations ci-dessus sur le nettoyage de la liste sont prises en compte, cela contribuera à renforcer le processus de confirmation”, a déclaré M. Fontaine.

Nous notons avec beaucoup d’inquiétude la suppression du critère de résidence pour la confirmation de l’inscription sur la liste, qui faisait partie intégrante de la législation existante. L’article 53 (3) du projet de loi sur les électeurs 2024 prévoit que le demandeur, qui est un citoyen du Commonwealth, n’a pas le droit de rester inscrit s’il ou elle, ayant quitté la Dominique, semble ne plus être résident ordinaire, doit être appliqué aux citoyens de la Dominique qui demandent la confirmation de leur inscription sur la liste électorale.”

Toujours sur la question de la résidence, M. Fontaine a également mentionné que l’article 9 donne au Chief Registering Officer et aux autres personnes désignées le pouvoir de vérifier si un électeur réside toujours dans un district de vote particulier, ainsi que son statut de résident.

“D’autres sections de la loi doivent donc être modifiées pour préciser que des personnes peuvent être retirées de la liste électorale lorsqu’elles ne remplissent plus les conditions de résidence, y compris dans le cas d’un citoyen dominicain qui ne réside plus habituellement en Dominique”, a-t-il fait remarquer.

En outre, concernant l’émission de cartes d’électeurs prévue par la législation, l’UWP demande instamment que les données biométriques requises fassent partie de la législation et que les exigences minimales comprennent une photo, l’adresse, le district de vote, la circonscription et les empreintes digitales.

M. Fontaine a ajouté que, malgré la série de recommandations formulées dans le rapport de Sir Byron sur la nécessité de réformer le financement des campagnes électorales, “il est regrettable que le projet de loi soit totalement silencieux à cet égard”.

“Il est important que cette question très sérieuse soit abordée dans la législation proposée et adoptée dans les projets de propositions”, a-t-il déclaré. “Des recommandations ont également été formulées dans le projet de loi sur la Commission électorale de Sir Dennis, stipulant que l’âge de la retraite pour le directeur général des élections est de 65 ans, ce que nous approuvons totalement et qui devrait être inclus dans le projet de proposition du gouvernement.

En tant que leader politique de l’UWP, il a demandé à la Commission électorale et à son président, M. Duncan Stowe, de faire leur devoir et de soumettre au gouvernement des corrections au projet de loi.

“La responsabilité, telle qu’elle a été clarifiée par la CCJ et qui est inscrite à la fois dans la législation existante et dans le projet de loi, repose carrément sur la Commission électorale, qui est l’organe chargé de superviser la conduite des élections en Dominique”, a indiqué M. Fontaine.

Il estime que cette tâche essentielle ne devrait jamais être confiée à un gouvernement, “en particulier à un gouvernement qui semble déterminé à rester au pouvoir quel qu’en soit le coût pour le peuple de ce pays qui souffre depuis longtemps”.

“Enfin, nous appelons la population de la Dominique à continuer d’insister avec force pour que le gouvernement soumette la législation souhaitée à l’approbation du Parlement. Le peuple de la Dominique a attendu très longtemps l’adoption d’une législation adéquate sur la réforme électorale et il ne fait aucun doute que nous pouvons attendre un peu plus longtemps pour que tout se passe bien avant que le projet de loi ne soit présenté au Parlement”, a déclaré M. Fontaine.

