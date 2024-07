Le nouvel évêque s’adresse aux catholiques de la Dominique : “Nous avons beaucoup de travail à faire”.

Dominica News Online – (en anglais)

“Nous avons beaucoup de travail à faire”, a déclaré le nouvel évêque du diocèse de Roseau, Mgr Kenrick Forbes, aux catholiques de la Dominique après son ordination.

Il s’est exprimé après la célébration à la cathédrale Notre-Dame de Fair Haven à Roseau jeudi soir.

“Aux fidèles de ce diocèse, lorsque la poussière sera retombée, nous nous pencherons sérieusement sur le travail qui doit être accompli”, a-t-il déclaré. “Mais nous nous efforcerons de faire ce travail ensemble. Le Saint-Père veut une Église synodale, une Église qui marche ensemble.

M. Forbes, qui est originaire des Bahamas, a déclaré que depuis son arrivée à la Dominique, beaucoup lui ont dit qu’il avait beaucoup de travail à faire. “Tout en acceptant ce travail, sachez que je chercherai à obtenir la participation, l’implication de tous les fidèles”, a-t-il fait remarquer. “Parce que nous, nous avons beaucoup de travail à faire.

L’ecclésiastique a déclaré que les catholiques, y compris lui-même, doivent garder à l’esprit la priorité numéro un de l’Église dans l’accomplissement de leurs diverses tâches.

“Cette priorité est de poursuivre la mission que le Christ lui a confiée”, a-t-il fait remarquer. “Nous devons donner la priorité à l’insistance du Saint-Père pour que nous redécouvrions la parole de vie qui résonne dans l’Église et que nous ne nous laissions pas submerger par le flot de paroles sur l’Église. Cette parole de vie est la parole faite chair, Jésus le Christ. Lorsque je vous ai rendu visite en mai de cette année, j’ai partagé avec vous le fait que je chercherai à faire avant tout une chose au milieu de vous : proclamer le Christ crucifié, ressuscité des morts, notre salut, notre espérance et notre vie. Je m’engage à nouveau à respecter cette promesse. Si nous gardons le Christ au centre, comme notre objectif, alors tout le reste se mettra en place”.

En remettant officiellement l’administration du diocèse de Roseau au nouvel évêque, l’archevêque métropolitain de Castries, Gabriel Malzaire, a déclaré qu’il héritait d’un diocèse mûr, composé de personnes remarquables et consciencieuses.

“Je veux que vous sachiez, Mgr Forbes, que vous héritez d’un diocèse mûr”, a-t-il déclaré. “Je suis certain que vous avez déjà commencé à voir que les gens sont très chaleureux et accueillants.

Il a ajouté qu’avec 15 paroisses, le nouvel évêque aura l’occasion de rencontrer les gens à un niveau intime et communautaire.

“Je vous remets des gens formidables et consciencieux qui sont prêts à construire l’Église spirituellement et autrement”, a-t-il déclaré. “Aimez-les et ils vous aimeront en retour.

Mgr Malzaire, qui a été évêque du diocèse de Roseau pendant plus de 20 ans avant d’être nommé archevêque métropolitain de Castries, a déclaré à Forbes, après l’ordination, qu’il devrait s’atteler à la tâche.

“Toutefois, ne craignez pas de prendre le temps d’étudier le peuple et la situation que vous êtes sur le point d’embrasser et de servir”, a-t-il déclaré.

Il a également déclaré à Forbes que son nouveau diocèse était le seul de la région à avoir un cardinal pour veiller sur lui. Il faisait référence au cardinal Kelvin Felix, décédé récemment et enterré dans l’enceinte de la cathédrale.

“Il a été le premier fils de la terre à être ordonné dans cette cathédrale”, a déclaré M. Malzaire. “Qu’il intercède pour vous et pour votre diocèse pendant qu’il jouit d’un repos paisible et éternel auprès de notre Père céleste.

La cérémonie d’ordination, très élaborée et empreinte de traditions et de symboles catholiques anciens, s’est déroulée en présence de la présidente de la Dominique, Sylvanie Burton, du premier ministre de la Dominique, Roosevelt Skerrit, et du premier ministre des Bahamas, Philip Davies.

Sept évêques de la Conférence épiscopale des Antilles étaient également présents, ainsi que des prêtres et des chefs religieux de toute la région.

J’aime ça : J’aime chargement…