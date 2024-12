Le PDG de LIAT souligne les intentions de la compagnie aérienne rénovée d’améliorer les voyages régionaux

Hafsah Abdulsalam, PDG, a réitéré l’engagement de LIAT à améliorer le transport aérien dans les Caraïbes. Elle a insisté sur l’importance de réduire les coûts de voyage et les taxes, soulignant que les prix actuels entravent la connectivité entre les îles.

Après le vol inaugural vers Trinidad et Tobago, Abdulsalam a déclaré à la presse que la réduction de ces frais pourrait attirer plus de voyageurs des îles et éventuellement générer des revenus plus élevés que les taxes perçues.

Elle a donné l’exemple d’un billet à 65 $ avec des taxes presque deux ou trois fois supérieures au prix du billet, soulignant le fardeau que cela représente pour les voyageurs. Tout en reconnaissant que des solutions immédiates ne sont pas réalisables, Abdulsalam a réaffirmé son engagement à rendre les voyages plus économiques, ce qui pourrait accroître l’activité de voyage et améliorer les revenus pour les gouvernements concernés.

De plus, Abdulsalam a abordé l’ancienne perception négative de LIAT, autrefois surnommée avec humour “Leave Islands Any Time”. Elle a redéfini cette idée, soulignant que la LIAT rénovée, désormais sous une nouvelle direction et image de marque, vise à donner aux voyageurs un meilleur contrôle sur leurs horaires.

“Notre engagement envers la ponctualité et le service garantira notre fiabilité”, a-t-elle promis.

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Rohan Sinanan, a également commenté le rôle de LIAT dans le paysage du transport aérien régional, en soulignant l’importance de Trinidad et Tobago en tant que hub caribéen. Il a noté que l’établissement de LIAT symbolise l’unité et la résilience au sein des Caraïbes. La compagnie aérienne a élargi son réseau pour inclure des destinations comme la Jamaïque et opère dans plusieurs pays tels qu’Antigua-et-Barbuda, Sainte-Lucie, la Barbade, la Grenade, la Dominique et Saint-Kitts-et-Nevis, ainsi que de nouvelles routes vers Trinidad et Tobago, le Guyana et la Jamaïque.

