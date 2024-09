Le président dominicain supervise la réunion annuelle des directeurs caribéens de la santé des plantes.

Dominica News Online –

Le Dominicain Nelson Laville est le président du Caribbean Plant Health Directors (CPHD), qui a récemment conclu sa 17e réunion annuelle. M. Laville, dont la biographie indique qu’il a été formé à Cuba et au Mexique, a une formation en agronomie et en pathologie végétale. Il est actuellement responsable de l’unité des services de protection des végétaux et de quarantaine du ministère de l’agriculture, de l’alimentation et de la pêche. En 2023, il a été élu président du forum des directeurs de la santé des végétaux des Caraïbes (CPHD).

L’événement conjoint de cette année a réuni le Forum CPHD et l’atelier de la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV), et s’est concentré sur l’objectif commun de protéger l’agriculture et la biodiversité de la région contre les nouvelles espèces envahissantes, les risques phytosanitaires et les ravageurs émergents.

Au cours de cette réunion, le Forum a introduit un cadre de gouvernance remanié afin d’améliorer les processus par lesquels le PCHD, ses membres et les institutions associées peuvent communiquer efficacement leurs intérêts et leurs décisions. Le nouveau modèle de gouvernance est né d’une décision stratégique de réorganiser et d’aligner les groupes de travail techniques, en veillant à ce qu’ils soient adaptés à leur objectif et mieux coordonnés dans leurs réponses aux engagements nationaux, régionaux et internationaux.

Cette réorganisation est axée sur les quatre piliers clés du plan stratégique quinquennal du CPHD : la défense des intérêts et la sensibilisation, le renforcement des capacités des entités nationales, l’élaboration de normes et de processus techniques, et la croissance organisationnelle. Les anciens groupes de travail techniques ont été remplacés par quatre groupes spécialisés : Prévention des ravageurs et gestion des risques, Préparation et réponse, Mesures phytosanitaires et facilitation des échanges, et Communication et sensibilisation.

Ces groupes se concentreront sur la gestion des organismes de quarantaine qui représentent des menaces importantes pour la région, ainsi que sur d’autres organismes nuisibles difficiles qui nécessitent une approche coordonnée aux niveaux régional et international.

La réunion a également présenté des mises à jour de divers groupes de travail techniques et de nouvelles initiatives, y compris les efforts de coordination mondiale du Secrétariat de la CIPV pour le Fusarium Tropical Race 4 (TR4), une maladie identifiée pour la première fois en Colombie en 2019 et plus tard au Venezuela en 2023. La Commission des mesures phytosanitaires a exhorté la CIPV à créer un plan de mobilisation des ressources et à établir des partenariats public-privé pour renforcer la coordination mondiale sur la TR4 et soutenir les pays dans leurs efforts de préparation et de réponse.



Janil Gore Francis, coprésidente du CPHD, partage des informations précieuses lors de sa présentation.

D’autres mises à jour provenant d’organisations partenaires et d’experts comprenaient une analyse économique de Fusarium oxysporum f.sp. cubense Tropical Race 4 dans les Caraïbes, le renouvellement d’un protocole d’entente entre l’Université de Floride et le CPHD pour l’accès à des diagnostics numériques rapides, et les derniers développements dans les systèmes d’alerte et de réponse aux épidémies de ravageurs. La réunion a également abordé la création d’une cellule technique au sein du système de l’Agence caribéenne de gestion des urgences en cas de catastrophe (CDEMA), évalué les risques d’introduction d’espèces exotiques envahissantes à la Barbade et dans l’OECO par le biais du commerce international et des bagages des passagers, et discuté de la gestion de la mouche méditerranéenne des fruits en République dominicaine.

En outre, la CARICOM a donné un aperçu de l’initiative 25 par 25, qui vise à réduire la facture des importations alimentaires de la région – actuellement estimée à 6 milliards USD – et à renforcer la sécurité alimentaire. Le forum CPHD fait office de comité technique pour l’Organisation régionale de protection des plantes des Caraïbes (ORPV) sous l’égide de l’Agence caribéenne de santé agricole et de sécurité alimentaire (CAHFSA), qui comprend 32 pays membres et organisations partenaires.

Les délégués du 17e Forum annuel des directeurs de la santé des plantes des Caraïbes et de la Convention internationale pour la protection des végétaux – Atelier régional pour les Caraïbes ont été invités à participer au Forum.

